Strašně to bolí. Švýcar Fiala přerušil rozhovor, před fanoušky se rozplakal

Hráči neměli ani šanci zklamání pořádně vstřebat. Z dějiště šampionátu odletěli do Curychu a odsud jeli pár kilometrů do Klotenu.

Krátké setkání se uskutečnilo od dvou odpoledne přímo v hale tamního hokejového klubu a dorazily zhruba dvě tisícovky fanoušků.

„Stříbrná medaile stále není příjemná, ale tohle přijetí nás těší. Potřebujeme čas. Před mistrovstvím bychom to brali, ale nakonec vždycky chcete zvítězit,“ pravil pro švýcarský deník Blick útočník Sven Andrighetto, který parádní střelou v nájezdech poslal Švýcary přes Kanadu do finále a zajistil jim cenný kov.

Stejně jako jeho spoluhráči zůstal v obleku. Ne, žádné dresy, událost se ze strany hokejistů nesla víceméně ve formální rovině, neslavilo se, netekly litry piva ani šampaňského.

„Je to nesmírná škoda,“ promluvil křídelník Winnipegu Nino Niederreiter.

„Je jasné, že v takovou chvíli přichází velké zklamání,“ připojil se další forvard Christoph Bertschy, který vstřelil dva góly ve čtvrtfinále a v duelu o zlato trefil tyčku.

„Tahle medaile má špatnou barvu... Porážka bolí o to víc, poněvadž jsem měl pocit, že jsme byli blíž než v předešlých dvou finále,“ řekl dokonce zkušený gólman Leonardo Genoni. Jeho výrok je zarážející tím, že před šesti lety podlehli Švýcaři Švédsku až v závěrečné dovednostní soutěži.

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohraném finále mistrovství světa

Přesto byla na poražených reprezentantech znát i hrdost. A pár úsměvů z nich při postupném příchodu na pódium přece jen vyloudili nadšení příznivci s vlaječkami.

Když posléze organizátoři pustili připravené video s nejlepšími momenty šampionátu, připomněli hokejistům stále ještě čerstvé nelibé pocity. Nejvíce emoce zacloumaly s hlavní hvězdou týmu Kevinem Fialou.

Švýcarský útočník Kevin Fiala se během setkání s fanoušky rozplakal a přerušil rozhovor:

„V neděli jsem byl opravdu hodně smutný. Když to tu teď vidím znovu, strašně to bolí,“ dopověděl hráč s českými kořeny a otřel slzy. Vzápětí jen ukázal zdvižený palec do publika a rozhovor s moderátorkou přerušil. Následně ho poklepáním po rameni utěšoval kolega Nico Hischier.

Nejužitečnější muž šampionátu Fiala ještě ve skupině národní tým skolil a po proměněném nájezdu provokativně přikládal ruku k uchu. Ve finále ale i jeho vynuloval skvělý Lukáš Dostál. A tak nyní musí kousat těžkou prohru.