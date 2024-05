Výborný Nečas mě nepřekvapil, trenérům teď nezávidím škrty, hlásí Pokorný

Naposled Pokorného v sobotu večer zahřál u srdce výkon Martina Nečase, posily národního týmu z Caroliny, který se do NHL odrazil z Brna. Pár hodin po vysednutí z letadla se blýsknul výkonem plným chuti a elánu v partii proti Velké Británii.

„Po zápase našich s Velkou Británií jsem si pustil jeho rozhovor. Už to není ten klučík, jak jsme ho znávali u nás, ale opravdový chlap. Kam svojí pílí a talentem kdysi směřoval, tam taky po zásluze došel,“ pronesl Pokorný na adresu útočníka, jemuž s Kometou patří z let 2017 a 2018 dva tituly.

U obou byl jako asistent i Pokorný. Nedávno se do Brna do stejné pozice po třech letech v prvoligové Třebíči vrátil.

Čekal jste, že Nečas vletí s takovou energií hned do sobotního zápasu proti Britům?

Nebyl jsem překvapený. Je to kluk, který na jaký sport sáhne, ten mu jde. Posunul se neskutečně. Vynikající bruslař, výborná práce s pukem, vyhledává spolupráci, umí nahrát, bylo tam téměř všechno. Přál jsem mu, aby dal gól, a nebyl od něho daleko. Martin předvedl výborný výkon.

Jako kdyby na něho krátce po příletu nestačily dopadnout aklimatizační potíže, což už se v dalších dnech projevit může.

S létáním mezi časovými pásmy mám minimální zkušenosti, na rozdíl od hráčů NHL, takže o nich nemůžu vyprávět. Věřím, že Neči se s tím popere a hlavně bude nachystaný na čtvrtfinále, o to jde především. Ale stejně si myslím, že bude hrát dobře i v úterý proti Kanadě.

Martin Nečas v akci během utkání s Velkou Británií.

Promítne se vám v hlavě, když vidíte jeho nebo další bývalé hráče Komety, že jste je pár let trénoval?

Zrovna Martinovy zápasy s Carolinou jsem některé sledoval i v noci, vyhledával jsem výsledky i sestřihy, takže jsem ho měl často na očích. Teď na šampionátu ho mám jako na dlani, navíc v přijatelnějším čase. (úsměv) Je samozřejmé, že si vzpomenete na to, co v Brně bylo. Na něho, na Kubu Krejčíka, na další kluky. A nejen na minulost. Dívám se i na Kubu Fleka a taky na Lukáše Cingela ze slovenského týmu, které budu mít možnost trénovat od nové sezony.

Zpozorníte jako hokejový fanoušek, když Flek nakopne své turbo a ujíždí obranám?

Celé lajně, ve které Flíček je, se daří výborně. Nezávidím trenérům, že budou muset škrtat, až se do sestavy zařadí ještě Pavel Zacha a David Pastrňák... Je jasné, že takové persony nemůžou nechat ladem, to by jim národ neodpustil, ale taky je při zápasech vidět, jak si parádně sedla současná čtvrtá lajna. Flek a Ondra Beránek jsou neskutečné rakety, fofrníci. Ta lajna má svoji roli a plní ji nad poměry.

6 sezon mezi lety 2015 až 2021 působil Kamil Pokorný v Kometě. Má s ní dva mistrovské tituly z let 2017 a 2018. Byl asistentem Aloise Hadamczika i Libora Zábranského na brněnské střídačce. Letos se vrací po třech letech v Třebíči.

Proč jste se vlastně z Třebíče vrátil do Komety?

Tři roky jsem se v Třebíči snažil pracovat nadoraz, tak to mám v povaze. Jeden důvod mého odchodu odtud byl konec asistenta Jardy Barvíře, s nímž jsem chtěl pracovat. Dalším kamínkem do skládačky byl můj dojem, že už možná nemám mužstvu tolik co dát. A – nebudu lhát – chtěl jsem si odpočinout. Třebíč čeká budování stadionu, dva roky bude dojíždět do Moravských Budějovic, čekají ji těžké sezony. Libor Zábranský (majitel Komety) o mě stál, a tak jsem se rozhodl na tu komeťáckou palubu zase naskočit.

Prý jste mohl naskočit už loni na podzim, když Kometa řešila složení realizačního týmu po konci kouče Patrika Martince.

Nebylo to na pořadu dne. Jarda Modrý mančaft zvedl, mužstvo pracovalo výborně a já jsem měl práci v Třebíči. Nejsem takový, že bych někde zabouchl dveře jen proto, že jsem dostal nabídku odjinud. Všechno má svůj čas a já si myslím, že tak, jak to dopadlo, to bylo načasované správně. Tehdy jsem sice Kometu sledoval, na spoustě zápasů jsem byl, ale nic konkrétního se neřešilo.

Těšíte se na brněnskou spolupráci s koučem Modrým, taky bývalým obráncem, jako jste byl vy?

Byl bych opatrný v prohlašování, že se sejdou dva bývalí obránci. Moje výkonnost se s Jardovou nedala srovnávat, on je legenda, top bek, dlouhé roky se držel v NHL. Nedovolil bych si nás srovnávat. Já se na něho těším, na hokej má dobré názory. Trochu jsem s ním už spolupracoval, když on byl v Českých Budějovicích a já v Třebíči, mluvili jsme o hráčích.

Líbí se vám hokej, jaký Modrý v Brně praktikuje?

Je trochu útočnější a živější než ten, který Kometa praktikovala předtím. Myslím si, že celá uplynulá brněnský sezona, když pominu její začátek, byla velice slušná, přinesla jedno z nejlepších umístění po základní části. Rozumím ale tomu, že všechno se hodnotí až po play off, a tam to o kousíček nevyšlo, ve čtvrtfinále se to posunulo na stranu Litvínova. Pak je hodnocení sezony daleko těžší.

Boss Zábranský v nedávném rozhovoru řekl, že v Kometě hodlá znovu nastavit takového ducha, jaký tam panoval v době, kdy se tým točil kolem Martina Erata, Leoše Čermáka a podobných osobností. Cítíte, že něco takového v Brně opravdu znovu klíčí?

Abych řekl pravdu, o tomto se mi obtížně hovoří, protože teprve nedávno začala letní příprava a některé hráče jsem ještě neviděl. To, co říká Libor Zábranský, je základ všeho. Zažil jsem to i v Třebíči. Mančaft musí být oddaný značce, pro klub musí na tréninku i v zápase udělat první poslední. Pak může být třeba dovednostně a herně o malinko níž než soupeř a stejně je schopen ho porazit. Věřím, že kádr, který Kometa má a který se v Brně skládá, bude ten, který za to logo na ledě dá všechno.

Překvapilo vás, že se do něho vrátili bývalí extraligoví mistři Hynek Zohorna a Michal Gulaši?

Vůbec ne. Znají atmosféru v úspěšném týmu, prošli si našimi zlatými lety a jsou schopni těmito zkušenostmi nakazit i ty kluky, kteří je ještě nemají.

Holík skončil. A co Zaťovič? Zatímco bývalí brněnští šampioni Hynek Zohorna a Michal Gulaši se do sestavy Komety vrací, další bývalé pilíře míří opačnou cestou. S Petrem Holíkem se vedení klubu dohodlo na rozvázání smlouvy a zkušený centr bude pokračovat v prvoligovém Zlíně, kde už dokončil sezonu. O setrvání pod Špilberkem se nyní jedná s kapitánem Martinem Zaťovičem, jemuž v devětatřiceti letech smlouva skončila.

Bude Kometa nadále spolupracovat s Třebíčí?

Není to úplně spolupráce na bázi áčka a farmy, podobnou komunikaci má Kometa taky s Přerovem nebo Porubou. Je jasné, že nabídky z Brna do Třebíče na hráče chodí, geografická poloha a blízkost obou měst tomu nasvědčují.

Obvyklý přípravný zápas v Třebíči, jímž pro Kometu vždy v létě začínala sezona na ledě, se ale letos neuskuteční.

Pravda je taková, že Třebíč nemá svoji halu, čeká ji dojíždění do Moravských Budějovic. V Brně čeká halu taky rekonstrukce a v přípravě budeme hrát všechno venku. Proto se od klasického „otvíráku“ sezony upustilo.

Mrzí vás to?

Abych řekl pravdu, tak kvůli tomu, že ani jeden z týmů nebude vlastně doma, tak považuji za rozumné si ten zápas odpustit. Vím, že pár lidí ten zápas zajímal, byl to start jak mančaftů, tak fanoušků, derby. V Moravských Budějovicích by to nebylo úplně ono. Dá se rok pauza a můžeme se utkat třeba zase příští rok v létě.

Pro Kometu oprava haly přinese možnost sehrát přípravné zápasy v jiných „hokejových“ městech v regionu. Vítáte ji?

Takové bylo i přání Libora Zábranského: pojďme to sehrát na Moravě, pojďme zavírat do Hodonína, do Břeclavi. Lidi v regionu žijí Kometou, budou rádi, že ji uvidí na vlastní oči.