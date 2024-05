Zápas, co bude mít grády. Cesta k úspěchu proti Kanadě? Klidně i provokace

Klubové i osobní vazby šly ve vypjaté bitvě rychle stranou. S emocemi počítejte i v dnešním zápase s Kanadou (16.20). Spolehněte se, že třeba dvacetiletý talent Olen Zellweger se před vyhlášeným tvrďákem, který mu v Anaheimu dělá mentora, bude mít na pozoru.

Kanada – Česko Úterý 16.20 online

„Vyprovokovat je? Určitě je to cesta, přesilovky navíc by se hodily. Čekám, že to bude trochu tvrdší,“ usmíval se Gudas. Jan Rutta, další bek s letitými zkušenostmi z NHL, zase parťákům působícím v Evropě doporučoval: „Dejte si na Kanaďany pozor a počítejte s dohráváním soubojů.“

Oba celky si už postup do vyřazovací fáze zajistily, čeští hokejisté ale mají i tak o co hrát. Třeba o udržení psychické pohody před klíčovým čtvrtfinále.

Nebo o ukončení dlouhé série porážek s neoblíbeným sokem, kterého na světovém šampionátu neporazili od roku 2010. A v neposlední řadě také o čelo tabulky.

Pokud národní tým získá tři body, zakončí skupinu na prvním místě. V případě prohry naopak svěřencům kouče Rulíka reálně hrozí pád na třetí pozici. Jakékoliv kalkulace ohledně složení čtvrtfinálových dvojic jsou ale zatím zbytečné. Variant se nabízí hned několik, v úvahu stále připadají Američané, Němci, Slováci a teoretickou šanci drží také Lotyši.

Češi nespekulují, soustředí se výhradně na vyvrcholení skupinové fáze. A na duel se soupeřem, který prochází turnajem relativně bez problémů. Jen proti Rakušanům si neodpustil nevídaný kolaps, když ve třetím dějství přišel o vedení 6:1 a jasného outsidera nakonec zdolal až v prodloužení.

Takoví zkrátka Kanaďané jsou. Když cítí, že se nemusí úplně předřít, klidně o dvacet procent zvolní a spoléhají na vlastní dovednosti. Předržují kotouč, vymýšlejí leckdy až bláznivé kombinace, dovolí si o kličku navíc. Pohodu si umějí udělat i mimo led, vždyť krátce před startem mistrovství místo plánovaného tréninku podnikli celodenní výlet do Budapešti.

Ale jakmile o něco jde, okamžitě zapnou, což mohli diváci vidět v utkáních s Finskem (5:3) a Švýcarskem (3:2). Favorit zase ukázal sílu. Organizátoři doufali, že do Prahy přicestuje s podobně našlapanou soupiskou jako v roce 2015, kdy se po 02 areně proháněli Sidney Crosby, Brent Burns a další hvězdy.

Nestalo se, ale obhájci zlata i tak přivezli nadmíru kvalitní kádr s celou řadou mladých nadějí v čele s osmnáctiletým talentem Connorem Bedardem. „Mají skvělé mužstvo. Na zápas s nimi se těšíme od prvního okamžiku,“ přiznal Dominik Kubalík.

Slova uznání zaznívají i z druhé strany. „Češi to mají skvěle rozehrané, atmosféra bude elektrizující. Taková utkání dělají turnaj výjimečným,“ hlásil John Tavares.

Kanadský kapitán se těší hlavně na střety s Davidem Pastrňákem, kterému má co vracet. Právě on totiž v prodloužení sedmého duelu série prvního kola play off NHL ukončil jeho Torontu sezonu: „O odplatu mi nepůjde, spíš to beru jako výzvu. Je to mimořádný hokejista, který se bude těžko bránit.“

Největší tahoun Bostonu a jeho parťák Pavel Zacha by na ledě chybět neměli, v útoku s nimi nejspíš nastoupí Ondřej Palát.Národní tým rázem působí nebezpečněji, vyhlíží další náročnou zkoušku. Kanada prověří i psychickou odolnost Rulíkova výběru. Duely se zámořským gigantem mají pokaždé grády, zaplněné tribuny všechny ještě více vyhecují.

Hráči i tak chtějí udržet nervy. A zároveň věří, že se soupeři zvládnou dostat pod kůži.