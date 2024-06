Veber o plzeňské obraně: Někdo by měl Zámorskému šlapat na paty

Mistr světa z roku 1996 si zahrál i na olympijských hrách 1994 v norském Lillehammeru, se Vsetínem čtyřikrát vyhrál extraligu, v nejvyšší soutěži nastupoval také za Kladno či Litvínov, přímo v Plzni zažil ročník 2001/02.

„Odehrál jsem tady jednu sezonu, která však nebyla zrovna ideální, protože mě trápilo zranění. Je to už dávno, ale vzpomínky mám na to dobré. Líbí se mi tady a navíc to teď do Plzně nemám daleko,“ vzpomíná Veber.

Když vás oslovil nový trenér Plzně Jandač, měl jste hned jasno?

Vůbec jsem neváhal, když mě Pepa oslovil. Známe se spolu pěknou řádku let a už po mojí kariéře jsme se bavili o tom, že bychom třeba jednou mohli trénovat společně. Nějakou dobu to sice trvalo, ale jsem rád, že teď to konečně dopadlo.

Když jste končil jako hráč, věděl jste hned, že chcete trénovat?

Chtěl jsem se věnovat tomu, co mě bavilo celý život, a to byl hokej. Takže ano, chtěl jsem zůstat v hokejovém prostředí.

Máte s trenérem Jandačem stejný pohled na hokej?

Pepa Jandač se v tomto prostředí pohybuje samozřejmě déle. Má větší zkušenosti, hlavně z dospělého hokeje, a také ten správný přehled. Názory ale máme podobné, bavíme se o systémech i o tom, co jsou schopni hráči plnit.

Trénoval jste i mládežnické reprezentační výběry, může být v Plzni, která dává šanci svým odchovancům, výhoda?

Práce s mladými hráči je odlišná a právě Plzeň je známá tím, že jim dává hodně prostoru. V tom by se mělo pokračovat a zapracovávat je nadále do týmu. Za to jsem rád a těším se na spolupráci s nimi.

Poslední dvě sezony nebyly pro Škodu úspěšné, očekává se zlepšení. Budete proto vy trenéři pod větším tlakem?

Nemyslím si, trenéři jsou pod tlakem v každém týmu. Poslední sezony se nepovedly a tak musely přijít změny. Na nás bude udělat všechno pro to, aby se situace zlepšila a dosáhli jsme lepších výsledků.

Trénoval jste v minulosti některé plzeňské hráče?

Znám Honzu Schleisse, toho jsem měl v mládežnických výběrech, reprezentační sedmnáctce i osmnáctce. A když jsem kdysi začínal s trénováním v Jindřichově Hradci, tak tam jako mladý jezdil na střídavý start z Budějovic Tomáš Mertl. Ty dva znám osobně, ale i o ostatních hráčích mám přehled.

Hokejisté Plzně se radují ze vstřelené branky.

Vaší parketou bude defenzivní činnost týmu, znovu bude stát hlavně na Petru Zámorském?

Minulou sezonu strávil Petr na ledě hodně času a svoji pozici určitě zvládal. Je to hodně o fyzičce, ale bylo by dobré, aby mu někdo šlapal na paty a přiblížil se mu. Protože hrát takhle celou sezonu je velmi náročné a hrozí i zranění. Chtěli bychom to v příští sezoně určitě rozložit na víc hráčů. Myslím, že tady jsou, potřebují jen důvěru a nabrat zkušenosti.

Přál byste si do obrany i nějakého důraznějšího hráče, typ Radka Gudase, který se skvěle předvedl na nedávném zlatém mistrovství světa v Praze?

Bavili jsme se o tom, že bychom typově takového hráče měli hledat. Ale možná tady už jsou, jenom to v nich musíme probudit a přenést to pak na led.