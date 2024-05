Na extraligu teď nemám, přiznal si Holík. Z Komety do Zlína přestupuje

Zlín byl jediná varianta?

Neříkám, že to byla jediná možnost, ale bavili jsme se už po skončení sezony. Zlín měl zájem a já také. Čekalo se, jak se dohodnu s Brnem. Domluvili jsme na rozvázání smlouvy a jsem tady. Odehrál jsem toho v Kometě hodně. Byla to krásná léta. Jsem rád, že jsem mohl být v takové organizaci.

Od koho vzešel impulz?

Teď by pro mě nenašli v Kometě místo. Ne že bych s tím počítal. Chtěl jsem hrát v extralize, ale momentálně na to nemám. Musím znovu dokázat, že ji můžu hrát.

Změny v kádru Příchody Brankář: Jaroslav Pavelka (Prostějov), obránci: Vítek Benda (Litoměřice), Jan Pohl (Prostějov), Patrik Urbanec (Frýdek-Místek), útočníci: Lukáš Válek (Litvínov), Jaromír Kverka (Sokolov), Petr Holík, Petr Kratochvíl (oba Brno), Lukáš Heš, Jakub Čechmánek, Tomáš Pilát (všichni juniorka) Odchody Obránci: Mikuláš Zbořil, Jakub Husa, Martin Novotný, Stefan Warg, útočníci: Denis Kindl, Martin Lang, Vojtěch Tomi, Mikko Salmio

Jste k sobě dost sebekritický.

Minulá sezona nebyla z mé strany dobrá. Byl jsem na dně a teď se od něj musím odrazit.

Přitom hned v prvním zápase po návratu jste dal v Jihlavě dva góly a všechny navnadil. Byla to falešná forma?

Avizoval jsem předem, že jdu do první ligy s respektem. V úvodním utkání mi to vyšlo, ale upozorňoval jsem, že to tak nemusí být pořád. Věděl jsem, že to bude těžké, a také bylo. Soutěž je rychlá. Jsou v ní mladí kluci, kteří lítají nahoru a dolů. Extraliga je více svázaná systémem a jsou v ní šikovnější kluci. Teď budu ve Zlíně od začátku sezony, takže si hned zvyknu.

Všímali si vás soupeři více?

Na začátku to tak možná bylo. Ale pak jsem nepředváděl výkony, aby si mě museli nějak extra hlídat.

Bylo to velké zklamání, když jste finále se Vsetínem prohráli jasně 1:4 na zápasy?

Loni vyhrál Zlín, teď Vsetín. Samozřejmě jsme si představovali, že je potrápíme více. Ale byli lepší.

Vy jste v něm nebyl evidentně fit. Potvrdíte zdravotní potíže?

Je to tak. Měl jsem nastřelená žebra, pak se mi převrátilo zápěstí a dostal jsem ortézu. Ale nechci se na to vymlouvat. Hrál jsem a ve finále se jede přes bolest.

Ve Zlíně se skládá nový tým. Bude silnější než na jaře?

Na soupisce jsou zajímavá jména. Ale je první den přípravy, léto bude náročné. Nebudu tvrdit, že máme tým na postup. Ukáže se na ledě.

Usadil jste se v Brně, jak to budete mít s bydlením?

Přes léto budu dojíždět, ale během sezony budeme mít s rodinou zázemí ve Zlíně. Když budeme hrát zápas, přespíme tady.

Říkal jste, že to syna ve Zlíně chytlo. Potěšilo ho, že zůstáváte?

Celkem jednoduše jsem mu to vysvětlil. Měl radost. Samozřejmě bude pořád fandit Kometě. To slyší pořád. Ale chápe, proč budu hrát ve Zlíně.

Zlínský Petr Holík (vpravo) brání Tomáše Čachotského z Jihlavy.

Co vy a extraliga? Je to uzavřená kapitola?

Teď v létě na ni nemyslím. Neříkám, že bych se do ní měl vrátit, ale chtěl bych podávat lepší výkony a dostat se na vyšší úroveň. Ideální scénář by byl postoupit se Zlínem.

Motivaci máte po minulé sezoně obrovskou, viďte?

Vyrůstal jsem ve Zlíně, je to jeden ze dvou mých domovů. Doufám, že budeme celou sezonu těšit fanoušky a pak to zakončíme tím nejlepším možným způsobem.

Jak jste se vyrovnával s velkým očekáváním zlínských fanoušků?

Věděl jsem, že na mě bude tlak, to je jasné. Ale nějak jsem nevnímal, co se kde píše, co se kde šušká. Soustředím se jenom na sebe a tohle řešit nebudu.