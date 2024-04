Zlínsko-vsetínský znalec Kubiš: Finále je otevřené. Holík může být X faktor

„Letos jsem se s tím smiřoval snadněji. Loni to bolelo mnohem více. Strašně jsem si chtěl finále zahrát, pořád jsem to pokoušel, až jsem si přivodil chronické zranění třísla a musel na operaci. Zpětně vím, že jsem udělal blbost,“ uznává Kubiš.

Po roce je tady zase valašské derby ve finále. Čekal jste ho, nebo vás to po naprosté dominanci Poruby v základní části překvapilo?

Oba týmy měly ambice, ale počítal jsem, že do finále půjde Poruba. Odehrál jsem v lize dvacet utkání, proti Porubě dvě a v obou byla suverénní. Měli dobře poskládané mužstvo, přišel Krenželok, vůdčí osobnost, jenže jim to zase nevyšlo. Jakmile vypadla, tipoval jsem, že ve finále se střetnou Vsetín se Zlínem.

Je rozhodujícím faktorem, že oba jsou víceméně jediné kluby, které otevřeně hlásí extraligové ambice a v play off pak více chtějí než soupeři?

Zažil jsem to loni, zlínští kluci to zažili i letos. Základní část neodehráli podle představ, ale věděl jsem, že jak přijde play off, budou silní. Nečekal jsem, že je Litoměřice v semifinále tak potrápí. Musím před nimi smeknout.

Útok zlínského Pavla Sedláčka na brankáře Maxima Žukova.

Zlín šel v semifinále do sedmého zápasu, zatímco Vsetín hrál s Jihlavou jen pět utkání. Bude to mít vliv?

Jasně. Nejde jen o sedm utkání, ale také o cestování. Litoměřice jsou jedna z nejdelších štrek v lize. Kluci seděli dva týdny buď v kabině, nebo v autobuse, obden jezdili. Není to nic příjemného a může to sehrát roli. Vsetín hrál pět zápasů, do Pelhřimova to měl blíže a jel tam jenom jednou.

Na rozdíl od loňského play off ovšem Zlín vyvázl víceméně bez zraněných hráčů. Vás to loni hodně limitovalo, že?

Play off tuhle daň přináší. Zátěž se hromadí, opotřebení roste. Potřebujete silný tým a široký kádr, ale do baráže jdete stejně obouchaní.

Sám jste si loňské finále nezahrál. Mrzelo to hodně?

Hodně. Celá sezona byla šílená. Vybavuji si domácí zápas se Slavií, přišlo osm set lidí a prohráli jsme. Najednou přijde finále, vyprodané stadiony, fantastická atmosféra, jenže vy sedíte na tribuně a koukáte na hokej.

Je někdo favoritem?

Vsetínu hraje do karet dlouhá série Zlína, ale i tak to podle mě bude otevřené.

Znáte dobře oba týmy. V čem jsou jejich přednosti, slabiny?

Do toho se nerad pouštím. Zmínil bych ale Holase (Petr Holík), který přišel do Zlína v průběhu sezony. Takového hráče do přesilovek neměli. Vždycky patřil k top centrům extraligy.

Vsetín zase před sezonou posílil Erik Hrňa.

Každý je jiný hráč. Erik je koncový, se super střelou. Holas je tvůrce, konstruktivní, dokáže vymyslet geniální věci.

V základní části vyhrál Zlín tři ze čtyř derby. Znamená to něco s ohledem na finále?

Je to přesně naopak než loni, kdy jsme v základní části vyhráli až poslední vzájemný zápas a pak jsme vyhráli i finále. Je jedno, co bylo před play off. Maže se to.

Nakonec jste za Vsetín odehrál jenom jedno derby ve Zlíně. Jaké bylo?

Atmosféra byla skvělá, ale neužil jsem si ho. Přiznám se, že jsem byl zaskočený, když jsem seděl na druhé straně. Ani můj výkon nebyl ideální. Měl jsem za sebou půl roku léčení, nebyl ve formě a měl malý ice time. Zápasem jsem se protrápil.

Kdy jste pochopil, že už vás zdraví nepustí dál?

Asi by to šlo, ale tím, že jsem v lednu odešel na měsíční hostování do Frýdku a hned v prvním zápase mě zase píchlo v tříslu, už jsem netlačil na pilu. Potřeboval jsem minimálně šest týdnů na návrat a stejně bych se těžko dostával do formy.

Mrzel vás předčasný konec?

Rozhodnutí bylo víceméně na mně. Řekl jsem si, co chci, ale nedávalo mi smysl pokračovat jen pro peníze. Nebyl bych pro tým přínosem. Přestalo mě to naplňovat.

Pak jste si odskočil do rodné Náměště nad Oslavou. Nechtěl jste ještě končit?

Takhle jsem to vždycky chtěl, odehrát v Náměšti pár utkání. Bylo to fajn, ale nevím, jestli budu pokračovat. Chuť by byla, jenže bydlím ve Zlíně a do Náměště je to docela dálka. A i když je to jen krajský přebor, musel bych alespoň na jeden trénink týdně, k tomu zápas.

Zůstanete u hokeje, nebo hledáte civilní zaměstnání?

Už jsem do něj naskočil. Pracuji jako obchodní zástupce, rozvíjíme dětská hřiště, takže jsem u sportu zůstal. V dubnu budu dělat trenérskou licenci B. Ačkoliv jsem si původně myslel, že nebudu trénovat, teď bych jednou chtěl. Třeba začít u dětí.

V únoru jste prohlásil, že nemáte chuť se dívat na derby. Už jste ji získal?

V televizi mi to nevadilo, ale kdybych šel na zimák a nemohl hrát, mrzelo by mě to. Na finále ale zajdu, pozdravím kluky. Máme oboustranně dobrý vztah.

Nájezd vsetínského hráče Pavla Klhůfka na Daniala Hufa.

Jste s někým ze Zlína či Vsetína v kontaktu?

Ve Zlíně si napíšeme s Pavlem Sedláčkem, Kubou Husou. Těší mě, že mi občas zavolají kluci ze Vsetína, i když jsem tam byl jen chvíli. Třeba Štěpán Bláha, s Pavlem Klhůfkem se známe dlouho. Rozebereme hokej.

Komu budete fandit?

Těším se na atmosféru. Ať to dopadne jakkoliv, nebude mi to vadit. Ale fakt je, že ke Zlínu mám citovou vazbu, odehrál jsem tam dvacet sezon.

Bude mít vítěz šanci v extraligové baráži s Kladnem?

Ta je vždycky, i my jsme ji loni měli. Před rokem mělo Kladno výborné výsledky v extralize, letos jich tolik nebylo. Ale jestli bude mít vítěz Chance ligy větší šanci, těžko odhadovat.