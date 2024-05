Král se po roce vrací do NHL, smlouvu s ním podepsal Pittsburgh

Král uplynulý ročník strávil v Lahti, kde v dresu Pelicans ovládl klubovou statistiku obránců s pěti góly a 32 asistencemi v 46 zápasech. S bilancí plus/minus byl s 28 kladnými body nejlepším hráčem základní části.

Odchovanec Komety Brno se v předchozích dvou sezonách neúspěšně snažil prosadit do sestavy Toronta v NHL. Maple Leafs jej draftovali v roce 2018 a o dva roky později podepsal s kanadským klubem tříletou nováčkovskou smlouvu. Do NHL se ale neprosadil, první sezonu strávil v Kometě, poté se vrátil do Severní Ameriky, ale působil hlavně na farmě v týmu Toronto Marlies v nižší AHL. Za Maple Leafs odehrál jen dva zápasy v sezoně 2022/23.