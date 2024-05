Nové jméno v extralize? Kometa hodlá „oživit“ slovenského dravce Jedličku

Na svůj věk toho Jedlička stihl už docela dost. Reprezentoval Slovensko na dvou juniorských šampionátech, zahrál si i za reprezentaci dospělých, se Zvolenem vyhrál mistrovský titul a za dvě a půl sezony v nejvyšší soutěži u našich východních sousedů nasbíral za 131 zápasů velmi dobrých 87 (38+49) bodů.

Loni ho do NHL draftovalo Colorado, jehož dres oblékl v přípravných zápasech, než si ještě před začátkem sezony vážně zranil rameno a od té doby nehrál.

Pikantní také je, že už v mládežnických kategoriích se objevil v Kometě, v kategorii šestnáctiletých byli jeho spoluhráči například draftovaní Jakub Konečný, Jakub Brabenec, Jakub Kos nebo Maxim Čajkovič.

Vysoký, důrazný, produktivní – takové jdou o Jedličkovi reference. Těchto schopností se tedy nyní pokusí využít Kometa. Podle informací iDNES.cz by měl v Brně z Colorada v příští sezoně hostovat.

Změny v Kometě Přišli: Tomáš Bartejs, Tomáš Rachůnek (oba Karlovy Vary), Jakub Konečný, Nicolas Beaudin (oba Sparta), Hynek Zohorna (Oskarshamn), Michal Postava (Přerov), Michal Gulaši (České Budějovice), Robert Říčka (Pardubice). Odešli: Štepán Lukeš (Kladno), Lukáš Kaňák, Pavel Jenyš (Prostějov), Martin Kohout (Olomouc), Daniel Gazda (Ilves), Steve Moses, Dominik Furch (oba Mladá Boleslav), Jan Zahraníček (Vsetín), Tomáš Vincour (konec kariéry), Greg Moro, Zach Osburn, Marek Hrbas.

Otazníkem může být Jedličkův zdravotní stav a připravenost na seniorský hokej. Pauza po operaci ramene, trvající od minulého října, je pro mladého Slováka už druhou delší v jeho kariéře. Předloni musel čtyři měsíce vynechat kvůli poškozeným vazům v koleni. Původně mu úraz měl vystavit dokonce devítiměsíční stopku.

V dubnu Jedlička podepsal zkušební kontrakt na farmě Colorada, do play off v AHL už za Eagles naskočit nestihl.

Colorado ho loni draftovalo až na konci posledního 7. kola z celkového 219. místa. Trnavskému rodákovi Jedličkovi se povedl nováčkovský kemp, kouč Jared Bednar o něm mluvil jen pochvalně. Zranil se však v přípravném duelu s Dallasem po srážce s Masonem Marchmentem.

Z AHL čeká vedení brněnského klubu ještě jednu posilu, a to jednu z nejstěžejnějších. Po skončení bojů v tamním play off by měla oznámit příchod brankáře Aleše Stezky, jehož tým Coachella Valley Firebirds právě postoupil do semifinále.