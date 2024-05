Kanadský obránce Beaudin zamířil po odchodu ze Sparty do Komety

„Jsme rádi, že se Nicolasův příchod povedl dotáhnout. Jde o mladého, všestranného a kreativního obránce, který dokáže vyztužit obranu, ale zároveň i podpořit útok. Počítáme s ním do přesilovky,“ řekl majitel a generální manažer Komety Libor Zábranský.

Beaudin přišel do Sparty na konci ledna a za Pražany odehrál včetně play off dvanáct zápasů, ve kterých si připsal tři asistence. V play off dostal šanci jen třikrát.

Rodáka z Chateauguay draftovalo v NHL Chicago v roce 2018 v 1. kole na 27. místě. Za Blackhawks si ve 22 zápasech NHL připsal dvě branky a šest asistencí. Loni v červenci uzavřel roční dvoucestnou smlouvu s Montrealem, ale působil jen na farmě a v lednu se dohodl s Canadiens na rozvázání kontraktu.