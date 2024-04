Hokejisté Zlína chtějí příští rok stabilnější výkony. Udrží v kádru Holíka?

„Všichni cítíme velké zklamání, že jsme sérii se Vsetínem nezvládli a baráž o extraligu si nezahrajeme. Sezona ale pro nás nebyla jednoduchá, a beru proto pozitivně, že se tým nakonec zmátořil a postoupil aspoň do finále Chance ligy,“ řekl generální manažer klubu Jan Pravda.

Důvodů finálové porážky bylo podle něj více. „S Litoměřicemi jsme hráli semifinále na sedm utkání, obraceli jsme stav z 2:3 na 4:3 a stálo nás to spoustu sil,“ uvažuje Pravda.

„Po sedmém zápase jsme měli jen dva dny volna a hned šli na Vsetín. V prvním zápase finále to bylo poznat. Ve druhém utkání už jsme ovšem podali dobrý výkon a vyrovnali.“ Berani však za stavu 1:1 dvakrát doma těsně padli a Valaši získali rozhodující náskok.

„Pokud chcete vyhrát jakoukoliv sérii v play off, musíte vyhrávat domácí zápasy. Za stavu 2:2 by se nám do Vsetína jelo lépe. Pořád si myslím, že aspoň jedno utkání jsme doma před našimi skvělými diváky mohli urvat,“ poznamenal Pravda.

Ten zároveň ocenil kvality soupeře. „Byli na nás velmi dobře připravení a celou vyřazovací část zvládli výborně. O postup do baráže se snažili osm let, takže o to větší motivaci měli,“ dodal.

Zlín má naopak o čem přemýšlet. V základní části skončil tým s ambicemi na postup až šestý a jeho výkony byly velmi nepřesvědčivé. Nepomohla ani výměna trenérů, když Miloše Říhu vystřídal kouč juniorky Jan Srdínko.

„Nepovedl se nám start a potom jsme opakovaně nebyli schopní udělat vítěznou šňůru, aby se tým uklidnil a začal šlapat. Bylo to jako na houpačce,“ přemítá Pravda.

„Pro další sezonu potřebujeme výkony stabilizovat, nemůžeme lidi naštvat tím, že budeme doma opakovaně prohrávat. Právě fanoušky bych chtěl vyzdvihnout, patří jim velký dík. V základní části jsme měli opět nejvyšší průměrnou návštěvu 2 700 diváků a v play off byl průměr 4 000 s tím, že na finále bylo dvakrát vyprodáno. A atmosféra byla vynikající.“

Generální manažer Beranů zároveň ocenil i některé jednotlivce. „Obraně velmi pomohl příchod Salonena, zejména v play off se ve výborném světle ukázal Čáp. V útoku nás táhl Kuba Šlahař, jen škoda jeho zranění, které ho na šest týdnů vyřadilo ze sestavy. V závěru sezony byl velmi produktivní Salmio a hodně toho zase pochytal Hufíno (Daniel Huf).“

Velkým tématem byl návrat centra Petra Holíka. Po lednovém příchodu z Komety Brno nasbíral ve 29 utkáních čtyři góly a osm asistencí. Rozpačitá bilance na hráče takového kalibru.

„Holas je náš odchovanec a pořád vynikající hráč. Letošní sezona nebyla podle jeho představ, i proto odešel z Brna a chtěl se u nás nastartovat. Měl skvělé momenty, ale celkově nezastírám, že jsme čekali trochu víc,“ přiznal Pravda.

Zda Zlín udrží Holíka i pro příští rok, není zatím jasné. Má ještě kontrakt v Kometě. Jistý je naopak návrat obránce Patrika Urbance a útok posílí Jaromír Kverka ze Sokolova. Další jména klub odtajní v nejbližších týdnech. „Kostru týmu máme danou ze stávajícího kádru, ale pořád pracujeme na zajímavých posilách,“ naznačil Pravda.

„Chceme mužstvo omladit, šanci dostanou i junioři, u nichž to letos bylo problematické. Ve své soutěži bojovali o záchranu, což se jim nakonec podařilo. Pro další ročník složíme čtyři pětky hráčů a jednu lajnu mladíků, kteří budou průběžně dostávat prostor. Zároveň bychom rádi stáhli zpátky některé naše odchovance z jiných klubů,“ doplnil.