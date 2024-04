Zlínské hokejisty povede Slovák Pardavý, Srdínko se chopí manažerské role

Dvaapadesátiletý Pardavý bude trénovat poprvé mimo rodné Slovensko. Dosud působil v mateřské Dukle Trenčín a Slovanu Bratislava, kde už spolupracoval s Kapušem. Je také asistentem Craiga Ramseyho u slovenské reprezentace.

Bývalý dlouholetý slovenský reprezentant a vicemistr světa z roku 2000 uvedl, že nabídka ze Zlína přišla už během sezony.

„Z různých důvodů jsem ji tehdy musel odmítnout. Nicméně jsme navázali externí spolupráci, během které jsem chodil na domácí zápasy a pomáhal trenérskému štábu se svými postřehy a poznatky. Následně jsme se začali bavit i o spolupráci na příští sezonu a tu jsme dnes stvrdili podpisem smlouvy,“ uvedl Pardavý, jenž během hráčské kariéry získal v roce 2001 titul s konkurenčním Vsetínem.

Hokejisté Zlína sestoupili z extraligy v roce 2022 a v následujících dvou sezonách vždy došli do finále play off, v němž se střetli v derby právě se Vsetínem. Loni postoupili do baráže o extraligu proti Kladnu, letos svému regionálnímu rivalovi podlehli 1:4 na zápasy.