ONLINE: Třinec - Pardubice. Krok od titulu, Dynamo může zastavit nadvládu

Proti Spartě ztráceli už 0:3 na zápasy. Stejně do finále postoupili. Teď Oceláři odvrací první mečbol také proti Pardubicím. Opět jsou jediný zápas od konce sezony a také jedno utkání od zastavení fenomenální série.

ONLINE: Třinec – Pardubice Sledujte od 17 hodin šesté finále v podrobné reportáži

Tu započali ve čtvrtfinále před pěti lety, kdy zdolali 4:0 Vítkovice. Uspěli v patnácti sériích v řadě. A pokud chtějí získat alespoň naději na další titul, musí na domácím ledě porazit Pardubice.

Ty zvládly středeční pátý zápas mnohem lépe. Stačila jim pětiminutovka ve druhé třetině, ve které nasázely tři góly, a prakticky rozhodly. Třinci se nepodařilo skórovat, jako by hráčům scházely síly.

Po dvou sedmizápasových bitvách nic překvapivého. V kabině si však fyzickou nebo psychickou únavu v žádném případě nepřipouští. „Doufám, že odehrajeme ve finále ještě dva zápasy. Vyhrát titul je jako droga, potřebujeme ji. Pardubice ho chtějí, ale to my taky. A ještě víc,“ velí třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Naopak hráči Dynamo působí na ledě svěže, uklidnili emoce a zaslouženě drží mečbol. „Je to hlavně o hlavě. Víme, co máme hrát. Poslední krok je vždy nejtěžší, ale my to zvládneme,“ věří pardubický Tomáš Hyka.

Pardubicím nahrává také statistika, kdy týmy, které vyhrály páté zápasy v sérii, v drtivé většině případů následně celou sérii ovládly.

Ale Třinec už několikrát z nepříznivé situace dokázal vybruslit a obrátit ji ve svůj prospěch. Povede se mu to i tentokrát, nebo na něj budou Pardubice příliš a poprvé od roku 2019 nezískají titul?

Sledujte od 17 hodin v online reportáži.