Pikantní obrat a pomoc od rivala. Vsetín zvažuje možnost hrát baráž ve Zlíně

A zatímco ještě v úterý se po vítězství ve finále první ligy nad Zlínem nejvíce mluvilo o Brnu, o den později se podle zjištění iDNES.cz dostala do hry Trinity Bank Arena v krajském městě.

„Hrát ve Zlíně by bylo praktické z hlediska návštěvnosti a fanoušků Vsetína, kteří by to měli blízko,“ shrnul vsetínský starosta Jiří Čunek, který byl iniciátorem této myšlenky.

„Nemáme problém, aby Vsetín u nás hrál baráž. Nevím, kde se vzala informace v jednom médiu, že s tím nesouhlasíme,“ prohodil generální manažer zlínského klubu Jan Pravda.

Pošťuchovaná před brankou Daniela Hufa během zápasu Zlína se Vsetínem.

Podle licenčního řádu musí Vsetín oznámit místo dějiště domácích zápasů dva dny před startem baráže, tedy v pondělí. Na potvrzení zlínské varianty má ale prostor jen do pátku, kdy má končit provoz ledové plochy. Potom se má rozpouštět. Vsetín by tak musel uhradit náklady na udržování ledu 24 hodin denně do doby, dokud prolínací soutěž neskončí. Což je nejméně deset dnů.

„Náklady tím neúměrně narůstají, bavíme se o částce přes milion korun. Finální rozhodnutí padne nejpozději ve čtvrtek odpoledne, čas nás tlačí,“ popsal Čunek.

Představa, že by Vsetín hrál finále na ledě úhlavního rivala, je pro řadu fanoušků obou klubů nepředstavitelná. Vsetínský starosta s tím ale problém nemá.

„Pamatuji si dřívější dobu, kdy fanoušci Vsetína fandili Zlínu. Tak proč by teď příznivci Zlína nemohli přát Vsetínu? Měli bychom být rádi, že je teď šance, aby se ve Zlínském kraji hrála extraliga,“ prohlásil Čunek.

Co na to říkají na Lapači? „Musíme to ekonomicky spočítat,“ připustil tuto alternativu sportovní manažer vsetínského klubu Radim Tesařík.

V Brně by náklady na udržování plochy odpadly, tamní Winning Group Arena bude na začátku května hostit závěrečný podnik Euro Hockey Tour. Hala Komety ale představuje tvrdší logistický oříšek než Zlín. Pro hokejisty i fanoušky.

Radost vsetínských fanoušků.

Každopádně výběr azylu je pro čerstvého šampiona Chance ligy prioritou, od které se bude odvíjet vše následující.

„Chtěl jsem Porubu. Z nějakého důvodu to nevyšlo,“ litoval trenér Jiří Weintritt na tiskové konferenci po středečním zápase.

To ovšem ještě netušil, že se možná vrátí do Zlína, jen si stoupne na jinou střídačku než ve víkendových duelech finále.

Pro Vsetín je ztráta domácího prostředí v bitvě o návrat do extraligy značnou komplikací, se níž ale předem počítal.

„Podpora od fanoušků je velká, nejen z města, ale z celého regionu. Zasloužili by si být na svém milovaném Lapači. Nicméně nemůžeme to brát jako křivdu,“ pověděl Weintritt.

Ve Vsetíně věří, že, příznivci klub podpoří ve velkém, ať už se bude hrát kdekoliv. „Myslím, že naši fanoušci klidně mohou arénu vyprodat,“ svěřuje se obránce Ondřej Smetana, když tipoval návštěvu v Brně.

Teď jen správně vybrat.