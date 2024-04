ONLINE: Pardubice - Třinec. Klíčový pátý duel. Kdo získá mečbol?

Ve finálové sérii dosud platilo jednoduché pravidlo: liché zápasy vyhrávají Oceláři, sudé duely pak Dynamo. Zaběhnutý vzorec budou chtít pardubičtí hokejisté změnit. V domácím pátém duelu chtějí získat výhodu mečbolu, který by je výrazně přiblížil vysněnému titulu.

ONLINE: Pardubice - Třinec (stav série 2:2) Pátý finálový extraligy duel sledujte v podrobné reportáži.

Třinec ale patří k odborníkům na zvládání klíčových duelů. Za stavu 2:2 na zápasy vyškolil před dvěma lety ve finále Spartu 7:3, přestože předchozí utkání prohrál 2:5. Stejnému scénáři se budou chtít vyhnou svěřenci Marka Zadiny, který po nedělní výhře 6:2 upoutal otevřenou kritikou hokejového experta Milana Antoše.

„Dělá tlak na rozhodčí... Nemůžeme se poddávat lidem, kteří mluví do éteru a hráli hokej na brankovišti. To byla jejich hra, nic jiného. Pak budou komentovat tyhle věci? Které rozloží celé finále, atmosféru a náboj finále? Za mě je to neskutečné,“ stěžoval si pardubický kouč. Za výroky dostal od disciplinární komise pokutu ve výši 75 tisíc korun.

Zpátky k hokeji. Slezané ve volnu uvažovali především nad tím, jak zlepšit hru v přesilovkách. Vždyť v posledním duelu jim Pardubice nabízely jednu početní výhodu za druhou, Oceláři netrestali. Zato během oslabení inkasovali hned dvakrát.

„Ke konci už to byla taková trápená, že to všichni tlačili. Chyběla tam nějaká lehkost,“ kroutil hlavou obránce Adam Polášek. Naopak pardubický útočník Lukáš Radil se radoval: „Oslabení jsme ubránili jsme fantasticky. Pak jsme zvládli přesilovky, získali jsme sebevědomí a dotáhli zápas do vítězného konce.“

V pátém finálovém duelu se ale začíná opět od nuly. Pardubice mají výhodu domácího prostředí, kde je požene podpora vyprodaného stadionu. Oceláři zase ví, že s nabušeným favoritem umí hrát jako rovný soupeř.

Lze tedy očekávat další vyrovnaný mač plný emocí, ve kterém rozhodnou detaily. Třeba i proměňování přesilovek. Který tým tedy získá vytoužený mečbol?

Sledujte online.