Vysoká pokuta za nařčení Antoše. APK hlásí: Zadina zpochybnil nezávislost sudích

„Marek Zadina nejprve pro vysílatele utkání a následně i pro další média opakovaně zpochybnil nezávislost rozhodčích či příslušné komise a hovořil o jejich ovlivnění ze strany mediálních expertů,“ stojí v prohlášení disciplinární komise.

Pardubický kouč těžce nesl změněný metr rozhodčích v posuzování situací okolo brankoviště, které měla dle jeho názoru vyprovokovat Antošova vyjádření ve veřejném prostoru.

„Dělá tlak na rozhodčí... Nemůžeme se poddávat lidem, kteří mluví do éteru a hráli hokej na brankovišti. To byla jejich hra, nic jiného. Pak budou komentovat tyhle věci? Které rozloží celé finále, atmosféru a náboj finále. Za mě je to neskutečné. Vliv těch lidí. Poprosil bych ty, kteří to poslouchají a čtou, aby si udělali svůj názor. Aby nepodléhali médiím, lidem, kteří jsou zhrzení, nefandí Pardubicím a jdou proti nim,“ postěžoval si.

„Není pravdou, že by se po druhém finále měnila pravidla, pouze bylo finalistům v prezentaci připomenuto, jak se posuzují situace v brankovišti, zejména po přerušení hry,“ uvedl ředitel extraligy Martin Loukota.

A posléze dodal: „V souvislosti s play off to byla ze strany manažera rozhodčích ELH Vladimíra Pešiny již třetí do klubů rozesílaná prezentace v podobě uspořádaného a komentovaného videomateriálu. Celkem jich kluby obdržely v této sezoně již deset a společně s obsáhlou videobankou jsou podle nás jedním z užitečných nástrojů pro komunikaci s kluby.“