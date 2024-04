Změnili sudím během finále „notičky“? To odmítám, reaguje jejich šéf Pešina

Redakce iDNES.cz Pešinu oslovila ještě před nedělním utkáním, v pondělí dopoledne si za svými slovy dál stál:

„Na základě zkušeností z prvních finálových utkání jsme rozhodčí upozorňovali, na co se mají soustředit, a klubům jsme následně ještě v prezentaci s konkrétními situacemi vysvětlovali, jak sudí postupují v případě nesportovního chování, pokud hráči přijedou do soubojů na brankoviště, ale i když gólman atakuje přijíždějícího hráče.“

Ve zmíněném dokumentu oběma týmům na pár snímcích připomíná, jak se komunikuje s muži v pruhovaném. A jak se posuzují prohřešky poblíž brankoviště, s demonstrací na vybraných příkladech z finálové série. Víc nic.

„Prezentaci jsem četl i viděl záběry. Ne zcela se ztotožňuji s jejími závěry, ale respektuji ji. Uvidíme, jak to hráčům i rozhodčím na ledě půjde,“ říkal v sobotu pro Českou televizi třinecký trenér Zdeněk Moták.

Bývalý rozhodčí Vladimír Pešina pískal hokejovou extraligu do sezony 2021/22, nyní sudím v soutěži velí.

„Věřím, že jsme tím klubům, ale především hráčům samotným, posuzování těchto situací zpřehlednili,“ doufal Pešina, jenž velí extraligovým arbitrům.

Obraz hry se najednou oproti dvěma úvodním utkáním v Pardubicích proměnil. Zatímco Východočeši na startu série chodili do brankáře Ondřeje Kacetla a vydali se za ním třeba i do rohu jako Tomáš Zohorna v úvodu druhého klání, duely v Třinci vypadaly jinak. Finalisté si počínali opatrněji, aby se vyhnuli oslabením.

V sobotu dal Zohorna akorát v probíhající 15. minutě u modrého půlkruhu Marku Daňovi krosček do boku a ihned putoval na trestnou lavici. Přesilovku následně využil Libor Hudáček.

O den později zase sudí v 11. minutě vyloučili Lukáše Radila, který po odpískání hokejkou jemně šťouchl do Kacetlova levého betonu. Brankář se poroučel na led a rozhodčí udělili trest. „Tohle jsem viděl naposledy s manželkou na Prodané nevěstě v Národním divadle. Možná by ho vzali,“ vyčítal Radil gólmanovi.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl v diskuzi s rozhodčím

„Co jste vymysleli, to je strašný!“ obořil se Zadina zakrátko na hlavního arbitra Antonína Jeřábka. „My jsme nic nevymysleli,“ zachytil mikroport také odpověď.

I přes vybojované vítězství se ale Zadina vztekal: „Brankoviště? Teď jsou nastaveny nějaké meze, které play off vůbec neodpovídají.“

Z domnělé úpravy metru obvinil televizního experta Milana Antoše a pro O2 TV mluvil o „tlaku na komisi rozhodčích a lidi, kteří změnili noty po druhém zápase“.

„Rozhodčí upozorňovali, že nechtějí, abychom najížděli do hráčů, ale myslím, že bez toho to nejde. Je to finále a musíte hrát agresivně,“ povídal pro změnu po třetím zápase Libor Hájek.

Právě obránce Dynama přitom vyloučili už ve druhém střetnutí – tedy ještě před posláním prezentace – za nesportovní chování, když ve 37. minutě jel směrem ke Kacetlovi. Ten naopak vyfasoval menší trest za hrubost, jelikož se po Hájkovi ohnal.

Daniel Voženílek z Třince (vlevo) a pardubický Libor Hájek

„Hlasy, že měníme ‚pravidla hry‘ v průběhu série, musím odmítnout,“ prohlásil možná i proto čtyřiačtyřicetiletý Pešina.

Je navíc fakt, že ač hra v okolí obou brankovišť nepřipomíná klasické play off, zatím jsme neviděli výraznější pokusy zmiňované upravené „notičky“ vyzkoušet.

Asociace profesionálních klubů, která soutěž řídí, tak v oficiálním prohlášení mimo jiné hlásí: „Komunikaci považujeme za správnou. Poukázání na případy z minulého utkání nemá vliv na to, že jsou to samotní hráči, kteří se rozhodují, jaký zákrok provedou či nikoliv. Posouzení takové situace rozhodčími v souladu s pravidly už je věcí navazující a od toho na ledě jsou.“

Upravili tedy chování na ledě více hokejisté, nebo jejich soudci?