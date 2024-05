Říčka se loučí v Pardubicích: Odcházím spokojený, ale zlatá tečka chybí

„Jsem moc rád, že jsem v Pardubicích mohl být. Teď se mi těžko mluví, protože je chvilku po sedmém finále a já věřil, že moje působení v Dynamu bude mít zlatou tečku. Mrzí mě, že ne, ale celkově odcházím spokojený,“ líčil Říčka v rozhovoru pro klubový web.

Dynamo jeho odchod oznámilo první úřední den nové sezony. Říčka v Pardubicích strávil celkem tři, odehrál během nich 170 zápasů, ve kterých dohromady nasbíral 118 bodů za 61 gólů a 47 asistencí. Teď bude jeho novým působištěm brněnská Kometa.

„V Pardubicích to byly skvělé roky. Dvakrát za sebou jsme vyhráli základní část, zahrál jsem si Ligu mistrů i Spengler Cup. Měli jsme výbornou partu v kabině, klukům budu dál fandit,“ vzkázal Říčka.

Srdce pardubických příznivců si získal hned po svém příchodu ze Sparty. V sezoně 2021/22 nasázel jednatřicet gólů (včetně play off) a do poslední chvíle bojoval o krále střelců základní části.

„Na to budu vzpomínat asi nejraději, padalo mi to tam a zažil jsem asi nejlepší období v kariéře,“ ohlížel se Říčka. „V Pardubicích to bylo fajn po všech stránkách, chybí mi jen ta třešnička na dortu v podobě titulu. Takový je ale hokejový život, jedna kapitola pro mě končí a další začíná,“ dodal Říčka.

Není sám, kdo v tuto chvíli opouští Pardubice. Loučí se s nimi také gólman Dominik Pavlát, jenž přišel v závěru sezony z Plzně za Milana Kloučka (nově České Budějovice).

„Věříme, že šlo o oboustranně prospěšnou spolupráci. Dominik zastal pozici, která není jednoduchá, a zvládl ji skvěle. V potřebný okamžik pomohl i v play off,“ řekl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

V bojích o titul Pavlát střídal Romana Willa v postupovém semifinálovém utkání s Litvínovem, do dalších čtyř naskočil v základní části. Jeho nízké vytížení bylo od začátku jasně definované.

„Všechno tu bylo skvělé, úplně to předčilo má očekávání. Užíval jsem si to tady a každý den jsem chodil na tréninky s úsměvem. Jen škoda, že jsme nezískali ten titul. Všichni ho chtěli,“ mrzelo Pavláta. Jeho další kroky by teď měly vést do Finska a v prvním týmu Pardubic jej nahradí Tomáš Vomáčka z rezervy.

Kádr Dynama v budoucnu pravděpodobně čekají ještě dvě změny. Na odchodu jsou útočníci Richard Pánik a Adam Musil (návrat do Liberce). Včetně Říčky by měli všichni být nahrazeni z „vlastních zdrojů“, zálusk je na jednu posilu z ligy.