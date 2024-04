Nechte brankáře být! Přísný trend ochuzuje o emoce. Je to divné, uznávají i hráči

Po třetím inkasovaném gólu mu všechno spočítali. Pardubice navíc vyhrály pátý duel 3:0 a chybí jim jediné vítězství k zisku titulu.

Byl to atraktivní duel. Žádná taktikou svázaná nuda. Přitom se nejvíc čekalo na to, co se bude dít právě před Kacetlem a na druhé straně před Romanem Willem.

„Dřív jste do brankáře mohli trochu zajet, šťouchnout ho, stát před ním a zvednout ruce, abyste mu bránili ve výhledu,“ poví bývalý útočník Václav Skuhravý. „Teď se před nimi nesmí úmyslně ani zabrzdit, hned vás vyloučí.“

On měl těsnou hru tělo na tělo rád, přesto poví: „Je jasné, že se do gólmana musí chodit, ale pravidla jdou správným směrem. Máte jednoho, maximálně dva. Co když vám ho zraní? Na druhou stranu je pravda, že spoustu brankářů to naopak nakopne. Sami si svůj prostor vyčistí a díky tomu chytají ještě lépe.“

Ovšem z brankoviště se v průběhu letošního extraligového finále stala „no-go zóna“.

„Je to divné,“ shodnou se pardubičtí útočníci Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka.

Rozhodčí totiž někdy až upjatě začali hlídat jakýkoliv náznak skrumáže a postrčení mezi hráči. Ještě víc přestalo procházet otravování brankáře.

„To jsou přesně ty otázky, já nevím, kam můžu, nebo nemůžu jet,“ krčí rameny Sedlák. „Teď tam hráči přijeli, ale řekli nám, že tam jezdit nemáme. Když už se tam dostanu já, udělám oblouk, snažím se jet pryč, jenže mojí prací je i to, aby gólman nemohl rozehrát.“

Pardubický útočník Richard Pánik překvapil rozehrávajícího brankáře Třince Ondřeje Kacetla.

Právě Pardubice ono „dojíždění“ v prvních dvou utkáních využívaly jako efektivní zbraň. Hráči doráželi, schválně jezdili za Kacetlem do rohu po přerušení a snažili se ho rozhodit, popichovali. Jenže některým expertům, třeba Milanu Antošovi, se takové chování nelíbilo.

A pak klubům v sobotu před třetím duelem přišel mail od komise rozhodčích. Dobře míněný, s myšlenkou být transparentní. Klubům se připomněla pravidla hry před brankovištěm s poznámkou, že se dění u gólmanů začne důsledně hlídat.

Ovšem na východě Čech klubovým činitelům přišlo, že se v průběhu play off mění ráz pískání, který víc sedí Třinci. Načež v neděli pardubický kouč Marek Zadina osobně zaútočil na experty, kteří svými neuváženými slovy údajně ovlivnili komisi rozhodčích, a tím celé finále.

„Ten e-mail komise vyzněl blbě a zbytečně vyvolal diskusi. Pravidla jsou jasná. Stačilo by, kdyby se to řeklo rozhodčím. Ti by začali vylučovat a týmy by to po dvou trestech pochopily. Vůbec nemusela vzniknout tahle nafouknutá mediální kauza. Akorát vznikají spekulace,“ nelíbí se Skuhravému.

A co tedy ukázalo páté utkání? Že se hráči do brankoviště snad báli jít. Brzdili i několik metrů před ním, nedojížděli pro puk, který by mohl náhodou někde propadnout z výstroje. Neviděli jste, že by se do sebe týmy pustily a vznikla hromadná šarvátka.

Ač zápas provázela skvělá atmosféra a hokej se pyšnil vysokou kvalitou, tohle chybělo. Ochudilo to o emoce.

„Nastavil se nějaký metr a my to musíme respektovat,“ prohodí Hyka.

„Nesmíme jezdit agresivně. Když zabrzdíme v klidu a nebudeme zvedat ruce, asi se nic nestane,“ doplní ho Sedlák.

Jednou si třinecký útočník Kurovský dovolil k brankovišti dojet, hned se na něj sesypalo všech pět domácích hráčů. Vlastně věděli, že jsou v právu, protože vedení extraligy jasně vydalo vzkaz: K brankáři ani nechoďte.

Na konci první třetiny to nedobrzdil třinecký Voženílek. Rozjetý, ale taky hákovaný pardubickým Zohornou zavrávoral, nezvládl zabrzdit a svalil se na brankáře Willa.

Hned to schytal! A taky si poseděl dvě minuty na trestné lavici.

Tuhle přesilovku Pardubice ještě nevyužily, ale když v druhé třetině pálil Martin Kaut na 3:0, všichni v aréně měli jasno.

Na Třinci se začalo projevovat dlouhé play off.

Zato Pardubice plné sil a v našlapané sestavě mají kde brát. Ve finálové sérii vedou 3:2 na zápasy a už v pátek v Třinci mohou získat titul. Přerušily by tím čtyřletou sérii slezského klubu. Hraje se od 17 hodin.