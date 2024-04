ONLINE: Pardubice - Třinec 0:0. Domácí jsou v úvodu druhého finále aktivnější

Finále extraligového play off pokračuje druhým duelem. Zatímco hokejisté Pardubic mají další pokus na to, aby využili výhodu domácího prostředí, Třinec vidí šanci odskočit do vedení o dva zápasy. Kdo se bude radovat? Sledujte utkání od 18 hodin v podrobné online reportáži.