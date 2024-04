Nejsem vítán, stáhnu se! Agateljan opouští zadlužené Ústí, klub předá

„Je důležité si připomenout, že když jsem přišel, byli jsme předposlední a hráli jsme o udržení,“ zmínil svůj nástup koncem listopadu; tým se nakonec dostal do předkola play off. „A pokud jsem zklamal ty, kteří ve mně věřili, tak se omlouvám. Nicméně doufám, že moji nástupci to zvládnou lépe než já a budeme se společně radovat z hezkého hokeje v Ústí.“

Pod vedení bratra profesionálních boxerů Viktora a Erika Agateljanových se Slovan finančně nenadechl, naopak. První trable s dluhy ještě na začátku roku i díky městské dotaci vyřešil, další se však nakupily. Momentálně má ústecký klub zastavené přestupy a hostování, neboť hokejovému svazu dluží přes 41 tisíc korun. A to je jen špička ledovce.

Syn arménských uprchlíků měl velké ambice, chtěl koupit prvoligovou licenci a v příští sezoně naplnit rozpočet dvaceti miliony korun. Plánoval, že klub bude podnikat, což mu mělo vynést prostředky na provoz. Mluvil například o provozování baru či autopůjčovny. Tvrdil, že za ním stojí sázkové kanceláře. Klub fakticky vlastnil, ale napsaný byl na jeho kamarádku Yvonne Havlíček, protože on žije v Německu.

Nyní jeho účinkování končí.

„Objevily se hned dvě skupiny zájemců o náš klub. Jedna skupina je z Prahy, dosud osobně neznámá, zatímco druhá skupina je z Ústí. Chci vás ujistit, že hokej v Ústí bude nadále hrát. Veškeré záležitosti budou vyřešeny v následujících dnech se všemi zúčastněnými stranami a já se stáhnu, jelikož zde nejsem vítán. Budou samozřejmě vyjasněny i závazky, majetek a tak dále,“ napsal Agateljan.