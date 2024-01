Slovan Ústí zkrotil dluhy. Jsme na nule, peníze přišly, řekl útočník Rudovský

„Ano, všechno dorazilo, jsme na nule. Bez dluhů. Peníze máme,“ oznámil sedmatřicetiletý Rudovský. Agateljan přikývl: „Hráči mají všechno doplacené a připravujeme další sponzorské věci, abychom předešli takovým situacím.“

V listopadu klub převzala v Agateljanově zastoupení Yvonne Havlíček, arménský podnikatel žijící v Německu pak představil svoje plány. Hlavním je návrat Slovanu do první ligy, dokonce řeší i nákup licence.

Jenže v poslední době běžely zákulisím informace o dluzích vůči týmu. A o víkendu je potvrdil bývalý ústecký hráč Martin Berčík. Po přestupu do Mostu na svůj Facebook napsal, že jeho bývalý tým nedostal výplaty za prosinec a leden.

„Dva měsíce to úplně nebyly, to je tvrzení proti tvrzení. Nějak jsme to zvládli, děkujeme i městu, že nám poslalo dotaci. Také díky tomu je všechno vyřešeno, i když jen peníze z města by nestačily. Mohli jsme doplatit hráče a ufinancovat i zbytek věcí,“ uvedl Agateljan.

Zastupitelé přiklepli společnosti Ústecký Slovan pro letošní rok dotaci ve výši 3,1 milionu korun. Nyní přišla první, poloviční splátka.

A hráči si oddechli. „Napětí v kabině bylo veliké, od Vánoc jsme peníze nedostali. Teď se to vyrovnalo, snad za tím uděláme velkou tlustou čáru a všechno poběží, jak má,“ přeje si Rudovský.

Slovan v době finanční nouze zázračně povstal a senzačně se dostal do vrchní nadstavbové osmičky, předtím se klepal o záchranu. Na Vrchlabí však ve středu nestačil, před tisícovkou diváků mu podlehl 1:3.