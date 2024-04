Mo, co jste si s Kloppem udělali? ptali se Salaha. Když to řeknu, bude zle

Liverpool prožívá nejslabší období sezony, titul se mu vzdaluje a největší hvězda týmu sedí na lavičce. Ne, pohoda v týmu určitě být nemůže. Ukázal to závěr na West Hamu.

Stav 2:1 pro Liverpool, 77. minuta a Salah se u postranní čáry chystal do hry. Další náhradníci Darwin Nuňez a Joe Gomes, všichni obvykle hráči základní sestavy, směřovali za ním. Trenér Klopp směrem k Salahovi pronesl povzbudivá slova. Něco jako: „Pojď, dáš gól.“

Salah však vyhlížel spíš otráveně. „Co tak asi mám dělat, když tam jdu na pár minut,“ šlo vyčíst z jeho gest. A nepřestával diskutovat, jako by Kloppovi cosi vyčítal, až ho musel Nuňez uklidňovat. V tom West Ham vyrovnal na 2:2...

Co se stalo, co bylo důvodem roztržky? ptali se novináři kouče na tiskové konferenci. „Už jsme si o tom promluvili v kabině. Pro mě je to vyřízené,“ řekl. Klopp.

Liverpoolský útočník Muhamad Salah na lavici během utkání na West Hamu.

Německý kouč na konci ročníku po téměř devíti letech z klubu odejde.

Když nečekané a předčasné sbohem v lednu oznamoval, přál si z dobře rozehrané sezony vytěžit co nejvíc.

Liverpool sice vzápětí vyhrál Ligový pohár, jenže v březnu vypadl ve čtvrtfinále Anglického poháru s Manchesterem United. V první polovině dubna nestačil ve čtvrtfinále Evropské ligy na Atalantu Bergamo a zdá se, že nevyhraje ani Premier League.

V posledních pěti zápasech uhrál jen pět bodů a pokud Arsenal i Manchester City zvládnout nedělní utkání 35. kola, Liverpool reálnou šanci na titul takřka ztratí.

Salah, který větší část jarní sezony promarodil, je z formy. Skóroval jen v jednom z posledních šesti zápasů, dvě z předchozích tří utkání začal na lavičce náhradníků. A to samozřejmě těžce nese.

„Salah je hráč, který do většiny zápasů nastoupil od začátku, na tohle není zvyklý a proto je naštvaný,“ řekl při hodnocení v televizi TNT Sports někdejší liverpoolský útočník Peter Crouch. „Taková scéna nevysílá směrem ven nic dobrého. Nikdo nevidí rád konflikt mezi trenérem a klíčovým hráčem.“

„Pro klub to jsou dva nejdůležitější muži, měli by se vzájemně respektovat. Oba dva jsou pro Liverpoolu stejně důležití a navzájem si pomáhali. Když byl Salah teď trochu odstaven, tak se mu to nelíbí,“ řekl pro BBC bývalý obránce Stephen Warnock.

Od léta převezme Liverpool nizozemský trenér Arne Slot, dosavadní kouč Feyenoordu Rotterdam. Liverpool ho musí ze smlouvy vyplatit, bude ho to stát v přepočtu takřka 300 milionů korun.

Salah už u toho také být nemusí. I když má smlouvu ještě na další ročník, spekuluje se o jeho odchodu do Saúdské Arábie. V Liverpoolu je sedm let, dal 210 gólů ve 346 zápasech. V letošní sezoně vstřelil ve všech soutěžích 24 gólů ve 41 zápasech.

„Byl to jeden z nejlepších hráčů, které jsme v letošní sezoně viděli. Ale zdá se, že jeho výkonnost jde teď dolů. Přijde mi, že je na hřišti pohodlný,“ poznamenal někdejší útočník Ally McCoist. „Myslím si, že přestup by pomohl Salahovi i klubu, který by za něj dostal slušné peníze.“