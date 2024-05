Proč je pro Slavii nevýhodný triumf Dortmundu? Nepomůže ani místo navíc

Nejsledovanější soutěž planety totiž může poprvé od triumfu Chelsea v sezoně 2011/12 ovládnout klub, který se zároveň neumístí na nejlepších čtyřech příčkách v domácí soutěži.

V kombinaci s novým formátem evropských pohárů od příští sezony to s sebou nese komplikovanější řešení.

Nová obecná poučka je už veřejnosti dobře známá: Pokud si vítěz Ligy mistrů zajistí účast v základní fázi ze své domácí soutěže, vznikne volné místo, které zaplní tým s největším klubovým koeficientem z mistrovské části kvalifikace.

Dlouhá formule, která má ale hned několik dalších háčků. A jak se vůbec může týkat Slavie?

Pojďme popořadě.

Liga mistrů 2024/2025 Čtyři nová místa

1) třetí tým ze země na pátém místě žebříčku národních koeficientů 2) dva týmy dvou nejúspěšnějších národů z předchozí sezony (pravděpodobně 5. týmy ze čtyř nejlepších lig, což jsou Anglie, Itálie, Španělsko a Německo) 3) jeden tým navíc z mistrovské větve kvalifikace, celkem jich z předkol (i s nemistrovskou částí) postoupí sedm, dosud to bylo šest

Aby všechny dál probírané varianty mohly jakkoli ovlivnit startovací pozici českého mistra v následující sezoně, musí titul ve Fortuna lize vyhrát Slavia. Tedy tým s natolik silným klubovým koeficientem, že by měla příležitost při případných kvalifikačních přesunech poskočit o patro výš.

Nic z toho se ovšem v žádném případě nebude týkat Sparty, která při startu v mistrovské části kvalifikace o Ligu mistrů začne s jistotou ve druhém předkole. Tam, kde podle regulí UEFA český šampion původně startovat má.

Pro další scénář tedy uvažujme s variantou, že Slavia bude mistrem.

A také s tím, že Ligu mistrů vyhraje jeden z ostatních tří semifinalistů: tedy Bayern Mnichov, Real Madrid, nebo Paris St. Germain.

Všichni tři si totiž základní fázi Ligy mistrů už dopředu zajistili z vlastní soutěže. A to konkrétně z míst, která jsou přidělena nejlepším zemím na základě jejich pořadí v pětiletém koeficientu.

To je v tuhle chvíli důležité.

Pokud takový tým v milionářské soutěži zvítězí, místo pro obhájce zůstane volné. A zaplní ho, dle zmíněné poučky v úvodu, tým s nejvyšším klubovým koeficientem z mistrovské kvalifikace. Současně to vypadá na ukrajinský Šachtar Doněck, mimochodem na druhém místě je česká Slavia.

Její možný posun by ale ovlivnil právě Šachtar, jenž by z původního závěrečného předkola zamířil rovnou do základní fáze. A jeho místo by zaplnil analogicky celek s největším koeficientem z předchozího kola. A vzhledem k tomu, že v mistrovské fázi se do třetího nenasazuje, uzmula by ono místo Slavia z toho druhého.

Co to pro ni mění? Třeba to, že do základní fáze už je to pak jen jediný krůček. Nebo také fakt, že v případě vypadnutí by měla jistou účast v Evropské lize.

Výrazné ulehčení její letní kvalifikační cesty by ale stále komplikoval Dortmund. Bez ohledu na ono bonusové umístění.

Jak upozornil na sociální síti X účet FC Koeficient, zabývající se mimo jiné procesy nasazování do evropských pohárů, takzvaný European Performance Spot (dále EPS, získaný pro dvě země s nejvyšším národním koeficientem za jednu sezonu), se zaplňuje až jako úplně poslední.

Tedy až poté, co se vyřeší přesuny obhájců a kvalifikantů. Zkrátka proto, aby Německo o bonusové místo nemohlo přijít, když si ho samo vybojovalo.

FC Koeficient @fc_koeficient @LudekMadl Páté místo Dortmundu nestačí, protože místo za nejlepší národní koeficient z předchozí sezóny se zaplňuje až po přesunech obhájců. Takže Dortmund z 5. místa německé ligy by jako obhájce LM uvolnil místo v EL, nikoliv LM. oblíbit odpovědět

V postupné časové linii by tak nejdříve v německé lize pátý Dortmund putoval do základní fáze jako obhájce. Z místa, které za běžných okolností Německu zaručuje účast v Evropské lize.

Až potom by se přiřazoval onen bonusový EPS, který by připadl dalšímu v pořadí. Tedy aktuálně šestému Frankfurtu. To znamená, že v základní fázi žádné volné místo nevznikne. A neposunul by se do ní ani Šachtar, který by neuvolnil pozici Slavii.

Pozorní z vás už možná tuší, že jedno nezaplněné místo někde přeci jen vznikne. Do Evropské ligy by musel přijít náhradník místo pátého klubu německé ligy. Měl by to být vítěz poháru nejlépe postavené země v národním koeficientu, která nevysílá účastníky do základní fáze přímo. Tedy Belgie.

Jeho případný přesun se Česka rovněž nedotkne, protože Plzeň by ze třetího předkola poskočit nemohla, neb z Rakouska tam nejspíš nakoukne Linec, jenž má koeficient vyšší. A tak by volné místo v tom závěrečném, místo belgického vítěze poháru, bral on.

Potenciální přesun českého šampiona do posledního předkola Ligy mistrů tedy nadále závisí na dvou podmínkách: Tuzemskou ligu by musela ovládnout Slavia a Ligu mistrů by nesměl vyhrát Dortmund z pátého místa v bundeslize.