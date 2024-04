Hledá se Kloppova kopie, že by pan Arne? Seděl by styl i svéráznost

Už jen čtyřikrát si německý sympaťák před zápasem natáhne teplákovku s kapucí a narazí do čela kšiltovku s liverpoolským logem. Z týmu zkusí vymáčknout maximum, ale na rozlučku s titulem to nevypadá.

Ve středu ho hráči zklamali v derby s Evertonem, prohráli 0:2 a jindy usměvavý kouč nakvašeně utrousil: „Na tabulku se umíte podívat všichni. Můžeme jen doufat, že na soupeře dolehne krize. Ale když budeme pokračovat takhle, nic se nezmění.“

Jedno se změní určitě, už brzy. Klopp dojede sezonu a pak skončí, protože si potřebuje po devíti letech orazit. Už v zimě se v dlouhém videu svěřil fanouškům, že mu dochází šťáva, a šéfům vzkázal, aby začali hledat nástupce.

Klopp v utkání proti Atalantě.

Tak kdo se hlásí, pánové?

Možná trochu překvapivě nejde Liverpool po velkých jménech. Nejdřív si vysnil Xabiho Alonsa, ale ten po zázračné sezoně slíbil, že zůstane v Leverkusenu.

Pak lákal Rubéna Amorima ze Sportingu Lisabon, a když se zdálo, že dohoda je blízko, mladý trenér nečekaně odmítl - pak stihl dát košem ještě West Hamu. Proto je teď jedničkou Arne Slot, osobitý kouč Feyenoordu Rotterdam.

Přiznejte si: co o něm vlastně víte?

Asi jste si všimli, že do Anglie ho to hodně táhne a dává to najevo. Ve čtvrtek se upřímně vyznal novinářům: „Kluby jednají a já čekám, co bude. Ale mám jasno, chci do Liverpoolu. Tak doufám, že se obě strany dohodnou a klapne to.“

Zřejmě si také vzpomenete, že holohlavý chlapík s širokým úsměvem byl u toho, když Feyenoord před dvěma lety ve čtvrtfinále vyprovodil Slavii z Konferenční ligy. A dál?

Možná až zarazí, jak moc se typově podobá Kloppovi: jako by chtěl Liverpool najít věrnou kopii.

Rozčílený trenér Arne Slot z Feyenoordu Rotterdam během pohárového utkání proti Slavii.

Oba prožili průměrnou hráčskou kariéru, záhy věděli, že na top úroveň jim chybí talent a že šanci na špičkové angažmá si zvládnou vydřít leda jako trenéři.

Oba si hráče umějí získat tím, jak komunikují: rádi zavtipkují, ale také u nich vždycky víte přesně, na čem jste.

Oba si stanovili podobnou fotbalovou vizi: vysoká intenzita, přepínání, síla na křídlech, fyzicky extra náročný styl.

Oba také občas sáhnou po neortodoxních metodách. Klopp kdysi po prohraném finále Evropské ligy přesvědčoval hráče, aby mizernou náladu zahnali tancováním, Slot zase některé posílal na lekce kickboxu, aby do nich dostal agresivitu.

Jedna spíš úsměvná odlišnost? Když se optáte, od koho Slot nejvíc okoukal, uslyšíte: „Nejvíc mě ovlivnil Pep Guardiola.“ Čili Kloppův největší rival a také ten, který mu s Manchesterem City v rozlučkové sezoně zřejmě vezme titul.

Co bude pak? Navázat na muže, který získal s Liverpoolem osm trofejí včetně ligového titulu a triumfu v Lize mistrů, to bude fuška pro Slota i kohokoli jiného. Podívejte se na konkurenty z Manchesteru United: od chvíle, kdy před jedenácti lety odešel do důchodu legendární sir Alex Ferguson, protočili osm trenérů, ale toho pravého nenašli doteď.

A co když to bude opačně? Proč ne, Liverpool přece tuhle zkušenost má. Když se v polovině sedmdesátých let po patnácti sezonách loučil Bill Shankly, který klub vytáhl z druholigového bahna až ke třem titulům, říkalo se: sledujte, teď přijde sešup. Jenže tým dostal na povel asistent Bob Paisley a titulů získal šest, k tomu třikrát Pohár mistrů a dalších jedenáct trofejí.

Že by i teď Liverpool našel nového, ještě lepšího Kloppa?