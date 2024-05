Ten Hag by měl skončit, kritizují experti. Jsem ten pravý, hájí se kouč po debaklu

„Jednoznačně, byl to poslední hřebíček do rakve,“ nešetřila trenéra Erika ten Haga klubová legenda Paul Scholes ve vysílání Premier League Productions.

„Zkrátka tým nemůže trénovat příští sezonu,“ přidal držitel Zlatého míče Michael Owen.

„Je to jeden z nejhůře vedených celků v soutěži. Ani výběr do třiadvaceti let by neprohrál po takovém výkonu,“ ostře kritizoval někdejší liverpoolský kapitán Jamie Carragher.

Tvrdá slova ale sám kouč odrážel bezprostředně po pondělním utkání bez zaváhání. Na dotaz reportérů ze Sky Sports, zda je ten pravý, kdo by měl v létě kádr přestavovat, odpověděl: „Naprosto! Když budu mít k dispozici ty správné hráče.“

Tentokrát jeho tým sužovala zranění, v obraně tak naskočil čerstvě uzdravený šestatřicetiletý Jonny Evans, vedle něj se postavil třiatřicetiletý defenzivní záložník Casemiro. Spolu vytvořili už čtrnáctou unikátní stoperskou dvojici v této sezoně.

„Chyběla nám skoro celá defenziva, potom je jasné, že máme problémy,“ uvedl ten Hag. Velmi kvalitně hrající Crystal Palace je pak odhalil naplno.

Dvakrát chyboval zmíněný Casemiro, když propadl v situacích jeden na jednoho. Ani jeho experti nešetřili. „Říká se, že byste měli fotbal opustit dřív, než opustí on vás. U něj už se to stalo,“ rýpnul si Carragher. „Sám sebe by se měl ptát, jestli to na této úrovni vydrží, nebo se raději přesune do Ameriky nebo Saúdské Arábie. Na to, aby byl takhle zesměšňován, je příliš dobrý.“

Očekávání ale nesplňoval celý tým. Rozdíl proti minulé sezoně je propastný: United tři kola před koncem nastřádali o jedenadvacet bodů méně než loni, kdy se umístili na třetím místě. Inkasovali už neuvěřitelných 81 soutěžních gólů, což je nejvíc za padesát let. V lize už mají dokonce negativní skóre. Navíc hrozí, že na osmé příčce zažijí nejhorší umístění v třicetileté historii Premier League. A poprvé od roku 1982 přijdou o evropské poháry.

Jistě, šanci mají ještě ve finále Anglického poháru, jenže tam proti nim stojí suverénní Manchester City.

První půlsezona pod novými spolumajiteli ze společnosti Ineos a šéfem Jimem Ratcliffem tak dost pravděpodobně skončí fiaskem. Otázkou je, jestli je reálné, aby ho ten Hag vůbec ustál.

Dean Henderson, brankář Crystal Palace, zasahuje v zápase s Manchesterem United.

„Připravil jsem tým nejlépe, jak jsem uměl. Předvedli jsme špatný výkon, za což jsem zodpovědný já. Ale budeme dál bojovat, ve hře pořád zbývá ještě devět bodů,“ povídal optimisticky.

Z posledních sedmi kol ale dokázal porazit jen poslední Sheffield United, za sedmou Chelsea sice Manchester zaostává jen o skóre, má ale výrazně těžší los. V příštím kole hostí lídra tabulky Arsenal, následně šestý Newcastle a ročník zakončí v Brightonu.

Bude to ještě s ten Hagem na lavičce?