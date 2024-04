Klopp se omlouval, Van Dijk si rýpnul do spoluhráčů: Chtějí vůbec získat titul?

V obou zmíněných porážkách Liverpool ani jednou nevstřelil gól, nejdřív doma nestačil na Crystal Palace (0:1), o jedenáct dnů později si neporadil se svým městským rivalem, který ve slavném Merseyside derby slavil ligové vítězství poprvé od roku 2010.

Jistě, v mezičase sice udolal 3:1 Fulham, ale uvažte, že v posledních třech kolech nastřádal stejné množství porážek, které do té doby v lize stihl za osm měsíců.

„Pokud budete hrát takhle a nevyhrajete skoro žádný souboj, to pak těžko můžete chtít úspěch. Jsem opravdu zklamaný, každý by se měl teď podívat do zrcadla a říct si, jestli odvedl maximum,“ prohlásil viditelně frustrovaný Van Dijk do kamer Sky Sports.

Ve všech případech měl Liverpool převahu, držel míč, střílel a vytvářel si kvalitní šance. Jenže body nemá.

„Teď už se nemůžeme považovat za favority, když nezvládneme ani zápas s týmem na sestup,“ utrousil.

Darwin Núñez v akrobatické pozici před brankou Evertonu.

Liverpool teď čekají ještě čtyři kola. Naději na prvenství bude mít pouze ve chvíli, kdy Manchester City s Arsenalem opakovaně ztratí.

„Nezbývá než doufat, aby na ně dolehla nějaká krize. Ale zároveň se musí dařit nám. Když budeme pokračovat takhle, nic se nezmění,“ lamentoval kouč Jürgen Klopp, který po sezoně klub opustí.

„Je mi to líto. Omlouvám se všem fanouškům, kteří při nás stojí, zejména když jde o derby,“ sklopil hlavu.

„Nemůžeme se chovat, jako bychom co dva zápasy každému nasypali patnáct gólů, musíme bojovat a hrát lepší fotbal. Co se týče titulu, na tabulku se umíte podívat všichni,“ dodal Klopp.

Liverpool srazil už první gól, když sérii náhodných odrazů ve vápně završil nešikovným dotykem stoper Ibrahima Konaté a přistrčil míč osamocenému soupeři Jarrodu Branthwaitovi, jenž propasíroval míč za gólmanova záda.

„Povedlo se nám třikrát dostat k míči ve vápně a stejně ho potom předložíme jak na zlatém podnose. Navíc každá šance, kterou jsme neproměnili, je ještě víc nakopla,“ popsal Klopp.

Jürgen Klopp diriguje fotbalisty Liverpoolu v utkání na Evertonu.

Ve druhé půli se Everton radoval znovu. Přetažený balon na zadní tyč, kde hlavičkoval osamocený Dominic Calvert-Lewin. „Stejný gól, který už předvedli asi dvacetkrát,“ přihodil německý kouč.

O víkendu se Liverpool utká s West Hamem, do konce ligy ho čekají ještě těžké souboje s houževnatou čtvrtou Aston Villou a pátým Tottenhamem.

„Musíme se vzpamatovat, protože to vůbec nebude snadné. Fotbal je o vítězstvích, a těch máme až moc málo na to, abychom z této sezony něco vytřískali. Takže je načase, abychom začali,“ dodal Klopp.