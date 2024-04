Liga a data: Na papíře je první Slavia. Kdo hraje nad poměry a kdo zaostává?

Ze pokročilých datových analýz a predikcí mimo jiné vyplývá, že druhá Slavia měla jít do finiše o fous před první Spartou. | foto: Michal Sváček , MAFRA

Zajímá vás, jak by vypadala tabulka fotbalové ligy po třiceti kolech čistě na základě tvrdých dat? Skutečně by základní část vyhrála Sparta o čtyři body před Slavií? A jak by si vedly ostatní kluby? „Čísla neurčují, kdo bude mistr, ale mohou dost napovědět,“ upozorňuje hlavní analytik české reprezentace Miroslav Soukup.