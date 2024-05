Dejte Schranzovi 90 minut a běžte se radovat. Jsem vděčný, že jsem zpátky

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský by měl Ivana Schranze nechávat na hřišti celých devadesát minut. Když mu je dopřeje, slovenský fotbalista mu to bohatě vrátí. „Letos jsem byl víckrát zraněný, takže jsme rád, že jsem se do toho dostal docela rychle. Snad to bude pokračovat,“ řekl Schranz po sobotní demolici Baníku 5:0, na které se podílel gólem a dvěma asistencemi před odkrytou bránu.