Dvakrát nic, vyjde to teď? Liverpool si vyhlédl trenéra u Lingra s Hanckem

Zpráva o tom, že současný kouč českého reprezentanta Ondřeje Lingra a slovenského zadáka Dávida Hancka ve Feyenoordu by mohl od příští sezony vést Liverpool, zaplnila středeční titulní stránky ostrovních sportovních deníků, hned vedle večerního drtivého vítězství Arsenalu nad Chelsea (5:0).

Pětačtyřicetiletý Arne Slot se stal kandidátem číslo jedna poté, co se Liverpool marně poohlížel po Xabim Alonsovi z Leverkusenu nebo Rúbenu Amorimovi ze Sportingu, u nějž pokročilá jednání nakonec ani neprobíhala.

A tak se veškerá pozornost přesunula do Rotterdamu.

„Liverpool má pocit, že odpovídá jejich kritériím, co se týče stylu hry, týmové tváře i schopnosti pracovat s určitým systémem,“ přibližuje Mark Ogden z ESPN.

Vzájemná jednání, která Liverpool podle BBC už zahájil, možná urychlí i fakt, že kolem neokoukaného holohlavého kouče opatrně krouží také německý Bayern nebo španělská Barcelona.

„Ale popravdě netuším, proč se toho Liverpool tolik obává, když původně lanařil taková jména jako právě Alonso nebo Amorim,“ doplňuje Ogden.

Arne Slot s trofejí pro vítěze Nizozemského poháru.

Feyenoord pod Slotovým tříletým vedením rozkvetl, v minulé sezoně vyhrál nizozemskou ligu, letos uzmul vítězství v poháru. Není to navíc poprvé, co úspěšného trenéra lanaří anglické kluby. Jako první s nabídkou přišel Leeds, podruhé to neúspěšně zkoušel i Tottenham.

Ale Slot se rozhodně netají tím, že by si na ostrovech rád zatrénoval. „Moje příští zastávka určitě nebude v Nizozemsku. Kdyby to tak bylo, selhal bych. Další krok by měl být do zahraničí a já opakovaně tvrdím, že nejlepší liga je Premier League,“ říkával předtím, než v létě prodloužil smlouvu do roku 2026.

Jeho přání se ale může splnit ještě dřív.

„Liverpool je navíc, se vším respektem, mnohem větší klub než Tottenham,“ říká Ogden. „Byl by to pro něj sice obrovský skok, navíc umocněný tím, že by nahrazoval Kloppa. Jestli na to má, těžko říct,“ přemítá britský novinář, který si všímá třeba ne zcela úspěšného přesunu Erika Ten Haga z nizozemského Ajaxu do Manchesteru United.

Slot na nejvyšší úrovni trénuje necelých pět let a doposud působil pouze v Nizozemsku. Začínal jako asistent, pak jednou dočasně vedl Cambuur, než dostal šanci v Alkmaaru. Hned ve své první sezoně skončil druhý, nastejno s prvním Ajaxem, když soutěž předčasně ukončila pandemie koronaviru.

Následně vyřadil ve druhém předkole Ligy mistrů Plzeň, než ho z klubu vyhodili v prosinci 2020, přišlo se totiž na to, že mezitím vyjednával s Feyenoordem.

Vedení rotterdamského celku se ujal až v létě následujícího roku. Od té doby odkoučoval už 144 zápasů, z nichž 93 vyhrál, 27 remizoval a 24 prohrál.

Hned v první sezoně se dostal až do finále Konferenční ligy, po cestě dvakrát potkal pražskou Slavii – nejdříve ve skupině, poté přes ni prošel ve čtvrtfinále (3:3 a 3:1).

Z 98 ligových zápasů jich ovládl 69, což dělá impozantní podíl 70,4 %.

Týmová porada fotbalistů Feyenoordu v pohárovém finále proti Nijmegenu.

Všechno ale ještě může zadrhnout cena. Podle webu The Athletic Feyenoord odmítl prvotní nabídku na devět milionů eur. Liverpool se snaží cenu srazit co nejníž, „mezitím bude pokračovat v posuzování ostatních kandidátů“.

Krátce po poledni také Feyenoord oznámil, že ruší Slotovu tiskovou konferenci před čtvrtečním ligovým utkáním s Go Ahead Eagles. Britové spekulují, že je za tím právě zájem Liverpoolu.

Celý příběh je ale zatím čerstvý a poměrně rychle se vyvíjí. Hledání náhrady tak možná ani na třetí pokus nevyjde.