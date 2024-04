Kloppa nahradí Slot, Liverpool se domluvil s Feyenoordem na jeho uvolnění

Pětačtyřicetiletý Slot je ve Feyenoordu třetí sezonu. V té úvodní dovedl klub do finále Evropské konferenční ligy, loni získal ligový titul a v neděli ovládl Nizozemský pohár. Aktuálně je tým, za který hraje i český reprezentant Ondřej Lingr, v nizozemské lize na druhé příčce o devět bodů za PSV Eindhoven.

Loni se objevily spekulace, že by Slot mohl převzít Tottenham. Nakonec podle informací BBC v Premier League povede devatenáctinásobného anglického mistra.

„Líbí se mi, jak jeho tým hraje. Podle všeho, co jsem o něm slyšel, je to správný chlapík,“ řekl Klopp na páteční tiskové konferenci před dnešním zápasem proti West Hamu. „To se mi moc líbí - dobrý chlapík, dobrý trenér. Mám z toho radost, pokud to dopadne. Zní to opravdu dobře,“ uvedl německý kouč.

Svůj odchod z Anfieldu oznámil už v lednu. Zdůvodnil ho tím, že si potřebuje odpočinout. V sezoně 2019/20 dovedl Liverpool k prvnímu ligovému titulu po 30 letech. Třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Ve stejném roce získal s „Reds“ i za triumf v Superpoháru UEFA a na mistrovství světa klubů. Na domácí scéně přidal v ročníku 2021/22 vítězství v Anglickém poháru i Ligovém poháru.

Slot strávil celou hráčskou kariéru v nizozemské lize a dosud trénoval také pouze ve své vlasti. Před Feyenoordem vedl Alkmaar. V uplynulých dvou ročnících obdržel Cenu Rinuse Michelse pro nejlepšího ligového kouče. V týdnu potvrdil svůj zájem odejít do Liverpoolu. „Samozřejmě bych tam rád pracoval,“ řekl ESPN.