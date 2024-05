Haraslín: Výhru Slavie jsme neřešili. Při gólu chtěl brankáře zaskočit

„Přesně tak jsme to chtěl, protože v první půlce mi chytil obě obstřelovačky na zadní tyč. Teď jsem zvedl hlavu a uviděl, že udělal krok na zadní. Tipl si špatně,“ usmíval se Haraslín po vítězství 4:2.

Navíc jste dal obránci jesličky. To byl také záměr?

Když si ho navedete na střed, snaží se vás zablokovat a otevře se prostor mezi jeho nohama. Padlo to pěkně mezi ně.

Vzápětí jste zase pálil na zadní.

Trefil jsem tyčku. Kdybych to dal na přední, možná by to byl gól. Snažím se to ve zlomku vteřiny vyřešit co nejlépe, dnes to jednou vyšlo a jsem rád, že jsem týmu pomohl.

Oceníte chytrost Jana Kuchty, který Fryštáka dvakrát přeloboval a poslal vás do vedení 2:0?

Je to jeho klasické zakončení na tréninku. Gólmani to nemají rádi, těžko se s tím něco dělá, když vystřelí tři metry před vámi. Dvakrát to výborně vyřešil. Těší nás, že nám to v posledních zápasech padá.

Potřetí za sebou jste dali čtyři góly, ale stejně jako s Ostravou jste se až do konce klepali o vítězství. Proč?

Děláme si to sami. Dominujeme, máme zápas pod kontrolou, jenže pak nás postihne krátký výpadek a je z toho drama. Ale i za stavu 3:2 jsme měli utkání pořád ve své moci, čtvrtý gól jsme mohli dát dříve a dohrát to větším klidu. Ale důležité jsou tři body. První krok máme úspěšně za sebou.

Dostala vás sobotní jasná výhra Slavie pod tlak?

Vůbec ne. V první řadě se díváme sami na sebe a naše zápasy. Zůstali jsme čtyři body před nimi a můžeme se v klidu připravit na náš vzájemný zápas.

Všichni hráči ohrožení čtvrtou žlutou kartu dohráli bez napomínání. Bylo to náročné?

Máte to v hlavě, ale na hřišti nemůžete kalkulovat a vypustit nějaký souboj. To se většinou nevyplácí. Jsou to poslední zápasy sezony. Kdyby dneska dostal někdo kartu, tak bohužel. Jsou tam další hladoví hráči, kteří by je dokázali zastoupit. Je nás pětadvacet vyrovnaných kluků, každý je důležitý. Naštěstí se nikdo nevykartoval a trenér má na derby plný stav.