Hancko a Liverpool? Podle médií by měl přijít z Feynoordu s trenérem Slotem

Fotbalista Dávid Hancko by se podle britských médií mohl v létě stát posilou Liverpoolu. Bývalý obránce pražské Sparty by tak následoval Arneho Slota, svého dosavadního kouče ve Feyenoordu Rotterdam. Pětačtyřicetiletý Nizozemec na Anfield Road nahradí Jürgena Kloppa, který s předstihem ohlásil, že klub po sezoně po téměř devíti letech opustí. Média odhadují, že slovenský reprezentant by se mohl v budoucnu stát nástupcem Virgila van Dijka.