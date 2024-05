Jak se loučil Klopp: obklopený autobus, chorea i píseň pro nástupce Slota

Ten zápas se tentokrát moc netočil jen kolem Liverpoolu, který doma v posledním kole Premier League porazil Wolverhampton 2:0, ale hlavně okolo Kloppa, jehož jméno bylo ten den úplně všude.

Na loučícího se trenéra čekaly davy nervózních fanoušků už před stadionem, kde obklopily týmový autobus prodírající se k branám Anfieldu. Lidé zpívali, mávali, odpalovali dýmovnice. Zkrátka vytvořili atmosféru podobnou té, která bývá zvykem v případě triumfu v domácí soutěži nebo evropských pohárech. Trofej má letos Liverpool jen jednu, v únoru opanoval Ligový pohár. Přesto se dočkal ještě jedné obrovské pocty.

Jen kvůli jednomu muži.

Stále pozitivně naladěný a usmívající se Klopp měl tentokrát na krajíčku. Zvlášť když celý stadion pro něj naposledy zazpíval světoznámou klubovou hymnu You’ll Never Walk Alone. Ta je s šestapadesátiletým koučem spojená ještě déle, stejná píseň totiž zní i v Dortmundu, kde před anglickým angažmá trénoval.

Fanoušci na tribunách pak rozvinuli velkoformátové choreografie, z fólií pak na třech tribunách vytvořili nápis „Díky, Jürgene. YNWA!“

Po utkání Klopp uprostřed hřiště popadl mikrofon a k fanouškům promluvil. „Víte, nepřijde mi to jako konec, spíš jako začátek, protože jsem viděl tým plný energie, talentu, mládí, kreativity a odhodlání. Teď se stávám fanouškem!“ utěšoval smutné pohledy.

„Za těch pár týdnů, kdy jsem měl příliš mnoho pozornosti, jsem si uvědomil spoustu věcí. Říkáte mi, že jsem z pochybovačů udělal věřící. To není pravda. Jen jsem řekl, že je to potřeba. Ale udělali jste to vy. Nikdo vám náhle neříká, abyste věřit přestali. Klub je na tom teď lépe než dlouho předtím. Máme nádherný stadion, tréninkové centrum a vás – jsme velmoc světového fotbalu. Wow!“

Dotknul se i blízké budoucnosti a svého nástupce.

„Změna je dobrá věc, nebojte se jí. Nikdy sice nevíte, co můžete očekávat, ale když máte správný přístup, nic nezkazíte,“ apeloval.

A pak celý stadion rozezpíval. „Víte, já bych chtěl abychom si zazpívali. A mám nápad,“ načež hlasitě spustil: „Arne Slot! Na, na, na, na, na! Arne Slot!,“ vyvolával jméno svého nástupce, nizozemského kouče Feyenoordu Rotterdam, kterého tímto na Anfieldu uvedl.

Fabrizio Romano @FabrizioRomano 🔴🎤 Arne Slot has been announced as new Liverpool manager… by Jurgen Klopp. 😂 https://t.co/kWG8ounPvD oblíbit odpovědět

Sám teď nějakou dobu trénovat nechce. A jestli se někdy vrátí?

„Nevěří mi, že bych se k trénování třeba nevrátil už vůbec, nevím proč. Jasně, pro některé je to droga, vracejí se a pracují až do zblbnutí nebo do svých sedmdesáti. Ostatní to dělají jinak, já potřebuju jít all-in, s veškerou energií a jiskrou,“ vysvětlil Klopp.

„Teď si budu užívat rodinný život. Když se podíváte ven, příležitostí je hafo. Ale já tady teď nebudu sedět a říkat vám: Možná se za rok po něčem poohlédnu,“ dodal.