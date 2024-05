Referendum o videorozhodčích. V Anglii se bouří Wolves: Systém je proti fotbalu

Buď s ním, nebo bez. Tak nějak se za necelé tři týdny budou muset rozhodnout kluby v anglické nejvyšší soutěži. Nejen na ostrovech je systém videorozhodčích tématem nekončících diskuzí, ale tamní celky teď mají jeho pokračování přímo ve svých rukou. A to všechno jen krátce poté, co si v dubnu samy odhlasovaly testování jeho nákladného vylepšení od příští sezony. Otázka je tedy jasná: Co se tak najednou stalo?