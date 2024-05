ONLINE: Sparta hostí Plzeň. Slavia hraje s Boleslaví, Slovácko na Baníku

Termíny po nadstavbě Utkání o Konferenční ligu

pátek 31. května Baník/Slovácko vs Hradec/Teplice Baráž o účast v první lize

1. utkání: čtvrtek 30. května

Vyškov vs Karviná Budějovice vs Táborsko odvety: neděle 2. června

Táborsko – Budějovice

Karviná – Vyškov