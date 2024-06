Udělali jsme to blbě. Sorry, omlouvám se. Kouč Hašek o kauze Sadílek i o Euru

Středopolař z Twente Enschede se zranil v sobotu, když ve svém volném čase během soustředění v Rakousku havaroval na tříkolce při sjezdu ze sjezdovky. Kvůli hluboké tržné ráně na noze o Euro přijde.

Další potíž však byla v tom, že vedení národního mužstva fanouškům lhalo o tom, jak se událost stala. „Je mi to všechno strašně líto,“ pronesl Hašek po utkání v Hradci Králové.

Připouštíte si, že jste udělali chybu?

To zranění je hrozná smůla, něco podobného se může stát kdykoli. Michal žádná týmová pravidla neporušil. Extrémní sporty jako paragliding nebo rogalo jsme jim zakázali, ale ne atrakci, na kterou mohou děti. Příště zakážeme i tu tříkolku.

Krejčí s Davidem Juráskem, kteří na atrakci vyrazili se Sadílkem, proti Severní Makedonii nastoupili. Žádný trest se jich nedotkne?

Že bychom vyřadili z týmu hráče kvůli tomu, že šli na volnočasovou aktivitu pro děti... Ale samozřejmě naší chybou byla následná komunikace.

Lhali jste. Řekli jste, že si zranění nešťastně způsobil při vyjížďce na kole.

Měli jsme náročný den, byli jsme ve stresu. Do poslední chvíle jsme řešili, jestli by šampionát Michal stihl. Jestli by třeba byl fit na druhý zápas. Ano, udělali jsme to blbě. Sorry, omlouvám se.

Nebyli hráči na tříkolkách už předtím?

Jestli tohle někdo říká, tak já o tom vůbec nic nevím. Kluci prostě vyjeli nahoru lanovkou. Zeptali se, jestli mohou sjet dolů na tříkolkách. Mohli, tak jeli. Je to pro nás ponaučení pro příště, že si musíme dávat pozor i na tyhle věci. Ale už to nevrátíme, stalo se. Ale říkat, že to bylo porušení našich vnitřních pravidel... Ne, nebylo.

Před výkopem proti Severní Makedonii se hráči fotili se Sadílkovým dresem. Něco podobného ukázalo mužstvo v roce 1996, když na Euro kvůli zranění nemohl Pavel Hapal. Vidíte v tom podobnou sounáležitost?

Michal za námi dorazí, jeho dres s námi bude celou dobu. Kluci budou hrát i pro něj.

A vy za něj dodatečně nominujete náhradníka?

Nejdřív musíme zjistit zdravotní stav všech hráčů po zápase. Sedneme si s realizačním týmem a rozhodneme se.

Jak o případném zástupci uvažujete?

Dva hráče jsme kontaktovali, jestli nejsou v cizině. Máme připravené dvě varianty. Kluci se vrací z dovolených, mají individuální plány. Jak se rozhodneme, dáme vám hned vědět.

Typologicky podobným hráčem Sadílkovi je nováček Lukáš Červ. Neuvažoval jste, že ho proti Severní Makedonii pořádně vyzkoušíte?

Lukáš se v tréninku ukazuje velmi dobře, ale tu šanci by si zasloužilo dalších osm hráčů. Taky mají formu jako on. Máte pravdu, že je podobným typem jako Sadílek ale dnes tam hrál Provod.

Jak se vám jeho výkon líbil?

Odehrál velmi dobré utkání. Je to tahový hráč, je už skoro ve formě, jakou měl před tím vážným zraněním. A myslím si, že to ukázal.

V letošním roce jste vyhráli i čtvrté utkání. Jak jsou výsledky důležité pro sebevědomí?

Nejdřív chci poděkovat fanouškům tady v Hradci, že nás podporovali do poslední vteřiny a věřili stejně jako my na lavici, že ten vítězný gól dáme. Sami jste viděli, že to pro nás nebyl jednoduchý zápas. Soupeř nás nepustil do rytmu, do tempa, jeho hráči hodně simulovali, zdržovali. A ze dvou šancí dali jeden gól. Není to náhoda. Umí dobře bránit a mají šikovné hráče, kteří jsou s míčem nebezpeční.

Vaše hra se vám zamlouvala?

Chci poděkovat klukům nejen za zápas, ale jak přistoupili k celé přípravě. V utkání věřili, že vyhrají. Odehráli jsme asi nejlepší zápas co se týče zakládání akcí, kombinací. I další aspekty byly ve hře kvalitní, třeba presink, represink. Bohužel, často jsme končili před vápnem. Na tom ještě zapracujeme, abychom příští úterý proti Portugalcům byli v topu.

Co vám generálka řekla směrem k základní sestavě pro Euro?

Hlavně jsem rád, že máme víc možností. Sice je pro nás těžší vybrat těch jedenáct, ale zase jde o příjemné starosti. Někteří si o základní sestavu řekli.

Myslíte náhradníky, kteří hru oživili?

Myslím celkově všechny hráče. Ti, kteří jdou od začátku, to poctivě odpracují. A ti další jsou plní elánu, chuti a mužstvu pomůžou. To je pro nás dobrý poznatek.

Ale Makedonce jste porazili jen díky penaltám.

Důležité je, že jsme zatím šli, že jsme si je naší aktivní hrou ve vápně vynutili. Tlačím na hráče, aby v pokutovém území chodili jeden na jednoho, soupeř je tam limitovaný. Máme hráče, kteří si pro penaltu umí dojít.

Než ve čtvrtek odcestujete do Německa, na úterý a na středu jste dal hráčům volno. Jak ho strávíte vy?

S rodinou. Na to se těším. Jistě se na své rodiny těší i hráči. Sice budeme v Hamburku trénovat až ve čtvrtek, ale data nám ukázala, že kluci jsou kondičně na slušné úrovni. Věřím, že budou dobře připravení po fyzické i mentální stránce.