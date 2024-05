Jaká je Priskeho Sparta 2.0? Zůstala odolná, je jistější. A hlavně neprohrává

To s sebou logicky přináší nutnost nepříznivé výsledky otáčet, což v minulé sezoně dokazovali sparťané až s neuvěřitelnou pravidelností. Tři body z takového utkání brali sedmkrát, dvakrát dosáhli na remízu.

Je to důsledek mentální síly a soudržnosti, která ve Spartě vydržela. Poučila se a podobné obraty jako v minulé sezoně tak často nepotřebovala, navíc se jí povedly jen dva. Už teď ale posbírala víc bodů i výher než v předchozím ročníku.

Vstřelené a inkasované góly mezi minutami srovnání mistrovských sezon Sparty ročník 2023/24

0-15: 10:1

16-30: 19:5

31-45: 14:4

46-60: 16:5

61-75: 12:8

76-90: 10:6 1. poločas: 43:10

2. poločas: 38:19 celkem: 81:29 ročník 2022/23

0-15: 10:8

16-30: 15:5

31-45: 8:7

46-60: 14:7

61-75: 12:2

76-90: 17:4 1. poločas: 33:20

2. poločas: 43:13 celkem: 76:33

„Přesto nelze čekat, že to pro nás pokaždé bude plynout hladce a že každého soupeře přejedeme,“ upozorňoval Priske už v listopadu po domácím vítězství 2:0 nad Bohemians, kdy se Sparta dočkala gólu až po sedmdesáti minutách, navíc z penalty.

Čerstvě sedmačtyřicetiletý kouč často zmiňuje charakter, odolnost, týmovost. Vlastnosti, které mužstvu dokázal za dva roky vštípit a které nadále vylepšuje.

Zatímco v předchozí mistrovské sezoně jeho svěřenci mnohokrát převrátili utkání na svou stranu v posledních minutách nebo v nastaveném čase, letos si zvládli zápasy ošéfovat mnohem dřív. Průběh jednotlivých duelů byl z jejich pohledu mnohem čistší a méně bláznivý.

Ostatně, podívejte se, s jakou grácií prosvištěli utkáním v Mladé Boleslavi (5:0), které o titulu rozhodlo.

Sparťané hlavně celou sezonu nedostávali brzké góly, které zpravidla citelně zacloumají s taktickým plánem a při výsledkových dostizích pak berou hodně sil.

Jistější sezona. Bez komplikací ale nebyla

Z pohledu rozhodujících statistik zůstává Sparta už druhý rok na svém. Dává i dostává stejně gólů, proměňuje podobný počet šancí, prakticky identický čas v zápase drží míč.

Je však výrazně klidnější, což potvrzují i Opta data analytické společnosti Stats Perform.

V úvodních patnácti minutách – na rozdíl od minulé sezony, kdy v nich inkasovala osmkrát (nejvíc z celé ligy) – dostala letos jen jediný gól. V první půlhodině je to pak třináct ku nynějším šesti.

Grafika znázorňuje všechny sparťanské střelecké pokusy. Červeně vyznačené jsou góly.

Fakt, že v předchozím ročníku v poslední čtvrthodině vsítila sedmnáct (!) gólů proti aktuálním deseti, jen ilustruje výraznou proměnu, kterou Sparta prošla.

„Musíme v naší cestě pokračovat dál. Zdokonalovat se v tom, co nás zdobí, co se nám daří. Máme spoustu bodů, což je dobrý počin,“ pochvaloval si sparťanský kouč po utkání s Baníkem v základní části (4:3). V Boleslavi poté opět vyzdvihl fakt, že sparťané vyrovnali bodový rekord soutěže (86). „Že se nám to navíc povedlo na pozadí tak náročného programu v Evropě i domácím poháru, je úžasné.“

Ne vždy to ale bylo dokonalé představení. Sparta opakovaně dokázala vítězit i v případech, kdy se viditelně trápila a dříve by z takových duelů body nejspíš vůbec nebrala. K tomu přidejte fakt, že v ligových utkáních obdržela šílených deset červených karet. V oslabení přitom prohrála jen jedinkrát v Plzni.

Ostatně i v posledním nadstavbovém derby (0:0) bylo dobře vidět, jak důležitý byl faktor brankáře Vindahla. Sparta sice inkasovala téměř stejně gólů na zápas jako v minulé sezoně, ale z mnohem vyššího počtu střel.

Zároveň má víc čistých kont (14 proti minulým 13), na čemž má dánský gólman nezpochybnitelnou zásluhu. Jeho úspěšnost zákroků (75 %) je totiž mnohem vyšší, než úspěšnost Matěje Kováře, který tým táhl k titulu loni (65 %).

Statistiky Petera Vindahla v této sezoně. Fialové kroužky označují zákroky, červené kruhy pak góly. Velikost jednotlivých tvarů je přímo úměrná velikosti metriky očekávaných gólů konkrétní střely.

Rozhodly i klíčové venkovní výhry

Možná překvapivě byl pro Spartu jeden z nejdůležitějších zápasů ten, který nakonec skončil poměrně jednoznačně. Díky dvěma protiútokům ve druhém poločase od křídelních es Haraslína s Birmančevičem odvezla v únoru tři body ze Slovácka.

Výsledek 3:1 totiž zvládla s na ni abnormálně nízkým číslem 0,99 xG (metriky očekávaných gólů), což je její nejnižší údaj za celou sezonu v rámci nakonec vítězných utkání. Vytvořené šance tedy podle matematických modelů nebyly tak kvalitní, přesto se Spartě povedlo proměnit všechno, co mohla, skórovala třikrát a bodovala naplno.

Do vedení ji v úvodu posílal po standardní situaci Vitík, jehož střela měla hodnotu pouhých 0,03 xG. Hlavičkoval tedy s tříprocentní pravděpodobností, že nakonec skóruje. Štěstí? Dost možná.

Sparta na Slovácku ve 22. kole obdržela sedm žlutých karet, napomenutý byl i kouč Priske. Díky devatenácté výhře udržela čtyřbodový rozestup od Slavie, která předtím porazila 3:0 Pardubice.

Opta data na iDNES.cz Sportovní příběhy a témata s využitím čísel či podrobných grafů. Analytická společnost Stats Perform zásobuje statistikami nejlepší soutěže světa a její populární Opta data, která nabízejí lákavý pohled za kulisy, jsou nyní součástí pestré fotbalové nabídky na iDNES.cz.

Ta další ubojovaná venkovní vítězství už tak výsledkově jednoznačná nebyla.

Na konci března, tedy o měsíc později, hrála Sparta po reprezentační přestávce v Českých Budějovicích (1:0). Od sedmnácté minuty vedla zásluhou Birmančevičovy přízemní střely, kterou neudržel brankář Janáček. Od té doby byla ale Sparta bezzubá a celkově zaznamenala číslo xG na hodnotě 1,23, tedy druhé nejnižší.

Navíc v té době dotahovala dočasně vedoucí Slavii, která předtím vyhrála 3:1 na Slovácku a měla dvoubodový náskok. Sparta ale zůstala v čele i po 26. kole.

A podobně si vedla i v dalším náročném venkovním zápase.

Když sparťané na konci listopadu přijeli na Baník, měli zrovna uprostřed snažení v Evropské lize. S Rangers předtím padli 1:2 a čekal je velmi těžký soupeř v nepříjemném prostředí.

Sparta v Ostravě vystřelila na bránu jen jednou, což jí nakonec stačilo. Gól dal po Birmančevičově asistenci z rohového kopu Panák. V 15. kole to byl třetí nejhorší sparťanský výsledek ve statistice očekávaných gólů (1,28).

Srovnání mistrovských sezon fotbalové Sparty 2023/24 2022/23 Odehrané zápasy 34 35 Výhry-remízy-porážky 27-5-2 23-9-3 Získané body 86 78 Vstřelené góly (na zápas) 81 (2,4) 76 (2,2) Inkasované góly (na zápas) 29 (0,9) 33 (0,9) Čistá konta 14 13 Střely na zápas 16 16,4 Očekávané góly na zápas (xG) 1,9 1,8 Úspěšnost střel 19 % 17 % Střely soupeře na zápas 10,9 8,6 Očekávané inkasované góly na zápas (xGA) 0,9 0,7 Průměrné držení míče 57 % 58 % Přesnost přihrávek 81 % 77 % Úspěšnost soubojů 55 % 53 %

I po tomto utkání Sparta dál vedla ligu, v čele se po slávistickém vítězství 3:1 v Olomouci držela o dva body. Celkově dosud na špici tabulky strávila s občasnými pauzami 266 dnů, nejvíc ze všech. Vždyť druhá Slavia vládla lize jen necelý měsíc.

Je ale jasné, že k celkovému prvenství nestačilo jen třikrát přelstít statistiku.

Přesto uvažte, že ze tří zmíněných a poměrně ofenzivně slabých zápasů Sparta vytěžila devět bodů, vstřelila pět gólů a inkasovala jediný. K tomu přidejte třeba těsné duely ve Zlíně (1:0) nebo doma s Hradcem (2:1). Celkově Letenští zvítězili o jediný gól desetkrát, i díky tomu jsou znovu šampiony.

Osmatřicátý titul pro Spartu nebyl o nic jednodušší než ten předchozí, z čísel však vyplývá, že si v důležitých momentech počínala ještě o něco lépe, sebevědoměji. Neváhala tam, kde byla lepší. A hlavně opakovaně neztrácela v zápasech, v nichž se tolik nedařilo.

I proto je Sparta 2.0 mnohem vyladěnější verzí svého původního nastavení.