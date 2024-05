Jak sparťané slavili další titul: polití fanoušci z okna i bariéra z těžkooděnců

Tentokrát to nebyl nervák až do konce. Z mladoboleslavské protilehlé tribuny, kterou komplet obsadili fandové v rudém, se v pravidelných intervalech ozývalo: „Mistři, mistři, mistři!“ Po každé povedené akci sparťanští fotbalisté zaplněné ochozy hecovali. Ty pak o to víc bouřily s každým dalším Kuchtovým příspěvkem. Ve druhé půli už všichni jen tlačili čas. Tak ještě chvíli. Teď! Sparta obhájila titul a je poosmatřicáté šampionem nejvyšší soutěže.