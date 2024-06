Jako derby vnímají baráž spíš v Táborsku, říká obránce Českých Budějovic Sladký

Co jste říkal na první zápas?

Táborsko hrálo to, co chtělo a potřebovalo. Čekali na chybu nebo špatnou rozehrávku, pak šli do brejků. Ale ani ty moc nedoplňovali, zůstávali v šesti lidech vzadu a zamezili tím akcím Dynama. Naši kluci nevyužili šance, dostali gól z penalty, ale naštěstí to ve druhé půli otočili. Atmosféra byla super. Je vidět, že se hraje derby.

Změní se obraz hry v odvetě?

Odveta bude otevřená. Táborsko si uvědomilo, že rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Kdyby to otevřeli, tak je Dynamo nejspíš ztrestá. I přes gól v závěru si odvezli zajímavý výsledek, takže nečekám, že by hru doma extra otevírali.

Může rozhodnout psychika a odolnost hráčů?

Dynamo by se nemělo bát druholigového celku. Táborsko má až na pár výjimek mladý tým. Pro ně je to zajímavé měření sil. Chtějí si dokázat, že za pár let by mohli ligu hrát. Uvidí se, jak budou pod tlakem reagovat jednotliví hráči. Každý s tím umí pracovat jinak.

Berou hráči jihočeské derby v baráži trochu jinak? Nebo je to hlavně záležitost fanoušků?

Derby spíš vnímají Táborští. V Dynamu není moc Jihočechů, takže většina si uvědomuje jen to, že Tábor je od Budějovic kousek.

Jak působí baráž dvou jihočeských celků na vás?

Na Táborsko vzpomínám moc rád. Odtud jsem se dostal do první ligy. Fandím jim, ať do ní postoupí, ale ať si rok počkají. Teď je jasné, že přeju Dynamu.