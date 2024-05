Spartě stačí po derby dvě výhry, Slavia už nemůže ztrácet. Plzeň znovu zvítězila

Sparta může titul prohrát jen v případě, že vůči Slavii přijde o pět bodů. Pokud slávisté všechno vyhrají, může Sparta maximálně jednou padnout. Nebo dvakrát remizovat. Všechno ostatní musejí být tři body.

Liga se navíc vrací už v týdnu. Sparťané půjdou do akce v úterý, kdy doma hostí pátý ostravský Baník. Slavia pak ve středu hraje se třetí Plzní.

Oba celky tedy čekají soupeři s úplně odlišnou formou. Zatímco Baník v nadstavbě dvakrát padl a ještě ani nevstřelil gól, Plzeň je na vítězné vlně a zvládla nejdřív duel s Mladou Boleslaví (3:0) a ve druhém kole domácí střetnutí se Slováckem (4:2).

Nejdříve tedy může Sparta slavit ve středu, kdyby se Plzeň na slávisty vytáhla i potřetí a jakkoli jim vzala body. Pouze svými silami si pak titul může zajistit nejdříve v sobotu v Mladé Boleslavi.

Program Sparty a Slavie úterý 14. května

Sparta – Baník Ostrava středa 15. května

Slavia – Viktoria Plzeň sobota 18. května

Mladá Boleslav – Sparta

Slovácko – Slavia neděle 26. května

Sparta – Plzeň

Slavia – Mladá Boleslav

A to vše na základě sobotního bezgólového derby.

Přitom z počtu zákroků obou brankářů by se takový konečný výsledek tipoval jen těžko. Navíc domácí dohrávali dobrou půlhodinu v deseti kvůli Haraslínově vyloučení za skluz pod Douděrovy nohy.

„Zápas paradoxně skončil bez gólů, i když si myslím, že byl hodně atraktivní. Celkově velký zápas se vším všudy. Jindra Staněk nás podržel skvělými zákroky. Druhou půli jsme odehráli hodně nebezpečně, bohužel ani jednu ze zhruba čtyř gólovek jsme neproměnili. Ani v závěrečném tlaku, kde jsme měli dvě velké příležitosti, které Vindahl chytil,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

A právě kvůli skvělým výkonům sparťana Vindahla a slávisty Staňka se ani jeden z rivalů neradoval. Takový výsledek tedy logicky nahrává právě první Spartě, jejíž hráči ho po utkání bouřlivě oslavovali s fanoušky.

Fotbalisté s trestem kdo v příštím kole nemůže nastoupit: SPARTA

Ladislav Krejčí (4 ŽK)

Qazim Laci (4 ŽK)

Lukáš Haraslín (ČK) SLAVIA

Tomáš Holeš (4 ŽK)

„Mám smíšené pocity. Jsem ale hrdý na hráče za to, jak utkání na konci odbojovali, to je obdivuhodné. Je to pro nás druhý nejlepší možný výsledek. Až do červené karty jsme ukazovali, že chceme vyhrát. Jsme o jeden zápas blíž titulu, není ale konec. Bude to ještě boj. Je úžasné být součástí takového boje, v němž proti sobě stojí po celou sezonu takové dva týmy,“ uznal sparťanský kouč Brian Priske.

„Zbývají tři zápasy do konce sezony, musíme je odehrát jako dnes a všechny musíme vyhrát. To je jediné, na co se můžeme soustředit,“ podotkl Trpišovský.

Třetí Plzeň už má svoje jisté, horšího umístění nedosáhne, na druhé místo už ani pomýšlet nemůže. Ale do boje o titul ještě nejspíš promluví. Čekají ji duely na Slavii i na Spartě. Oba týmy tak může připravit o důležité body. Ve výhodě jsou Letenští, kteří Západočechy přivítají až v posledním kole. Poté, co spolu oba týmy sehrají finále domácího poháru.

Plzeň v sobotu porazila 4:2 Slovácko, hattrickem se předvedl záložník Pavel Šulc, který se s osmnácti góly osamostatnil na čele tabulky střelců a o dvě branky překonal dosavadního lídra slávistu Václava Jurečku.

Tři body získala také Mladá Boleslav, která díky Boulově vlastenci vytěžila vítězství 1:0 na ostravském Baníku. Poskočila tak na čtvrté místo, které zajišťuje účast v kvalifikaci evropských pohárů. Pátý celek musí ještě projít bojem s vítězem play off o Konferenční ligu.