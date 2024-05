Když jsou oslavováni gólmani. Paradox, že nepadl gól, divil se Trpišovský

Především Vindahlovi vděčí sparťanští fotbalisté, že v sobotním střetnutí se Slavií neprohráli (0:0) a v boji o titul uhájili před rivalem čtyřbodový náskok. „Nás zase podržel Jindra Staněk, sparťany vychytal,“ zdůraznil slávista Tomáš Holeš.

Derby bylo soubojem gólmanů. Vindahl i Staněk předvedli několik parádních zákroků.

„Oba byli top class. Je paradoxní, že v takovém zápase gól nepadl, když bylo několik šancí na obou stranách,“ kroutil hlavou slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Staněk, česká reprezentační jednička, podržel slávisty v první půli. Kuchta na něj běžel sám, Wiesner střílel pohotově z voleje, Ryneš pálil z dálky hodně tvrdě a štiplavě, Krejčí zase hlavičkoval pod břevno. Sparťanské střely měly gólové parametry.

Vindahl zase kouzlil po přestávce. Jurásek po sražené střele před ním vyplul úplně sám, Zafeiris byl na malém vápně a Chytilova utěšená rána z první mířila k tyči. Slávistický útočník už už zvedal ruce, ale místo toho se dlouho držel za hlavu.

„Derby patřilo gólmanům, ne střelcům,“ shrnul Holeš.

Na fotce vlevo zasahuje slávistický brankář Jindřich Staněk, vpravo domácí gólman Peter Vindahl.

Víc vidět nakonec byly zákroky Vindahla, protože šancím soupeře čelil v druhé půli a v závěru utkání, kdy sparťané hráli víc než půlhodinu bez vyloučeného Haraslína.

„Bylo to složité. S červenými kartami máme dlouhodobě problémy. Od vyloučení jsme se soustředili na obranu, ale musím říct, že kluci vzadu hráli dobře. Těch opravdu velkých šancí si Slavia tolik nevytvořila,“ přemítal Vindahl.

Když měl říct, která situace pro něj byla nejsložitější, chvíli přemýšlel. „Nešlo ani o zákrok, ale o tu hlavičku Tijaniho. Byl to dobrý centr a já se musel rozhodnout, jestli jít z brány ven, nebo zůstat. Někdy právě to rozhodnutí je nejdůležitější. Jsem rád, že to vyšlo.“

Slávistickému útočníkovi v nastavení totiž značně zmenšil úhel.

„Jsem rád, že jsem byl schopný týmu pomoct. Ale stejně má člověk zvláštní pocit, když se nevyhrálo. Samozřejmě víme, že i ten bod je důležitý. Máme za sebou další zápas a pořád máme čtyřbodový náskok,“ prohlásil Vindahl. „Ale nesmíme zapomenout, že nás pořád čekají tři těžké zápasy.“

První bude v úterý proti Baníku Ostrava. O víkendu pak v Mladé Boleslavi a nakonec doma proti Plzni.