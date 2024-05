Slávista Holeš: Sparta je v komfortní pozici, ale ještě hotovo není

Slávisté sice byli hosty, ale nakonec byli k vítězství blíž. A to především proto, že víc než půlhodinu hráli na Spartě v přesile. Nevyužili to a rozdíl v tabulce mezi oběma rivaly zůstal čtyřbodový.

„Sparta je v komfortní pozici, ale o titulu ještě rozhodnuto není,“ prohlásil Holeš.

Remíza vám udržela naději, ale i tak je pro vás málo. Jaká je příčina toho, že jste nevyhráli?

Neproměnili jsme šance. Po vyloučení jsme měli tři čtyři supermožnosti. Kdybychom šli do vedení, tak bychom tady určitě vyhráli. Jak šli do deseti, měli jsme zápas skvěle připravený. Šlo jen o to dát gól.

Jak vyloučení Haraslína derby změnilo?

Bylo to vidět jednoznačně. Sparta se od té chvíle soustředila jen na obranu a čekala na brejky. My jsme dobývali, snažili jsme se ve vápně prosadit. Ale sparťani mají silné soubojové hráče a spoustu centrů se jim dařilo z vápna vyndavat ven.

Dvě žluté karty dostal Haraslín, i vy jste byl napomínán a to poměrně v úvodu zápasu. Jak se hraje derby se žlutou kartou?

Udělal jsem hloupost, nechal jsem si ho trochu utéct. Ale zase jsem dost zkušený na to, abych dohrál zápas bez druhé karty. Prostě nebudu faulovat. Se žlutými kartami hrají obránci normálně.

Třetí ligové derby v sezoně, třetí remíza. Jak to ovlivňuje souboj o titul?

To je právě pro nás problém. Abychom titul udělali, musíme konkurenty Spartu i Plzeň porážet. Ale ani jednou se nám to letos nepovedlo. Kdybychom jednou vyhráli, asi by ten vývoj byl jiný. Právě v minulých letech tohle fungovalo.

Co jste od Sparty čekali? Že když má náskok, že bude spíš bránit?

Rozhodně jsme si nemysleli, že by hráli defenzivně. Neměli důvod bránit, kdyby dali gól, pro nás by to bylo opravdu těžké. Hráli tu svoji klasiku.