Že ve finále převážila agresivita? To je český fotbal, řekl plzeňský Koubek

Viktoria dlouho vyčkávala, perfektně bránila a když se jí po přehmatech soupeře naskytla možnost, byla nebezpečná.

„Za stavu nula nula jsme tam měli svoje scény, gólové scény. Tyč, míč těsně vedle. Je to bolestivé, ale mužstvo za výkon chválím,“ řekl Koubek.

Co se vám na vašem týmu líbilo?

Jak chlapci Spartu eliminovali, defenziva pracovala skvěle, do ničeho jsme je nepouštěli. Když se hra překlápěla na naši stranu, když jsme se víc dostali do útoční fázi, tak jsme inkasovali. Nešťastný vlastní gól. Štěstí se přiklonilo na stranu vítězů.

Dohrávali jste bez vyloučeného Šulce. Budete mu druhou žlutou kartu vyčítat?

Byl to klíčový moment. První gól jsme dostali v jedenácti, pak jsme ještě vyrovnali. Ale hrajete v deseti, k tomu vidina prodloužení. Život nám to zkomplikovalo.

Nepřišlo vám, že fotbal trpěl? Že převážila agresivita?

Bylo to finále, soupeři si nic nedarovali. Ale to je český fotbal. Agresivita je synonymem českého fotbalu. Provází převážně velké zápasy. Soupeři si nedají ani metr prostoru, je to přetlačovaná. Zápas se odehrával mezi vápny, byl to hodně taktické.

Musel jste na své lavičce v závěru hodně krotit emoce?

Nikoho jsem nekrotil, jen jsem asi dvakrát ukázal, ať si sednou. A co se děje vedle, to nechci moc komentovat. Ale je to zvláštní, to je k tomu můj jediný komentář.

A nechutné scény po závěrečném hvizdu?

To jsem vůbec nevnímal, byl jsem ponořený do sebe. Nevím, co se dělo.