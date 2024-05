Hrdý Priske: Štěstí určitě nerozhodlo. Hráči mají mentalitu šampionů

„Co teď cítíme, to se nedá úplně popsat slovy,“ zářil Priske. „Pro trofeje hrajeme a je těžké je získat, to platí pro ligu i pro pohár. Vyhrát dvě během jediné sezony, to je něco úžasného.“

Vítězství jste urvali v nastaveném čase. Jak těžké bylo finále proti Viktorii?

Bylo to tak těžké, jak jsme čekali. Plzeň hraje hodně fyzicky, to bylo znát i v zápasech v Evropě, umí to znepříjemnit i těm nejlepším týmům, těžko se proti nim hraje. To nás nepřekvapilo. Hráči zůstali v klidu, koncentrovaní, dál dřeli, skoro sto minut. A vyplatilo se.

Souhlasíte, že vyhrál šťastnější tým? Tak to pojmenoval plzeňský trenér Koubek.

Určitě ne. Finále je spíš o detailech. Je fakt, že potřebujete, aby vám občas něco nahrálo. Ale to není štěstí. Tak bych to rozhodně nepojmenoval, ani bych nečekal, že takhle bude mluvit trenér Plzně.

Za stavu 1:1 už to vypadalo na prodloužení. Jaké instrukce jste v tu chvíli hráčům dávali?

Samozřejmě jsme se celý zápas snažili hráče uklidňovat, držet jejich soustředění. Viděl jsem ale, že všichni chceme rozhodnout ještě v základní hrací době. Vůbec jsme nemysleli na prodloužení nebo penalty, chtěli jsme zápas převrátit na naši stranu hned.

Radost sparťanských fotbalistů po vítězství ve finále českého poháru nad Plzní.

Povedlo se a máte double. Je to pro vás největší úspěch v kariéře?

Nevím... Nemám tyhle otázky rád. Radši bych mluvil třeba o brankáři Vorlovi. Celé dva roky fungoval jako loajální voják, perfektně trénoval, tlačil na Kováře i Vindahla. Tvrdě pracuje, teď přišel jeho velký moment. Mám za něj velkou radost, hodně to pro něj i pro nás znamená. I kvůli němu je skvělé, že jsme to dotáhli k trofeji.

Znovu jste rozhodli v nastavení, jako už mnohokrát dřív. O čem to svědčí?

O tom, že naši hráči mají mentalitu šampionů. Jsou prostě skvělí. V téhle sezoně byli ještě silnější než v té minulé. Je opravdu výjimečná věc trénovat tým, který je takhle nastavený. Kluci mi znovu dokázali, že mají úžasnou mentalitu.

Co jste říkal na závěr, kdy na trávník vtrhli fanoušci?

Moc bych to nechtěl komentovat. Všichni jsme viděli, co se stalo, je vaše práce to popsat. Ale vždycky jde v první řadě o bezpečnost hráčů a realizačních týmů. Nevím proč to takhle dopadlo, ale moc bezpečně jsme se v závěru necítili. Důvody nebo příčiny hledat nechci, to už je opravdu spíš na vás.

Sparťanská radost po gólu Veljka Birmančeviče ve finále poháru.

Tak ještě řekněte: proč ten oblek?

Protože nás čekala výjimečná událost. Finále poháru je vždycky úžasné, chce to něco extra. Když jsme byli na hokeji, Láďa Krejčí ocenil, že tam mají trenéři obleky, tak jsem mu snad udělal radost.

Jak se těšíte na víkendovou oslavu se dvěma trofejemi?

Bude to úžasné. Nevím, co přesně čekat, ale je mi jasné, že to bude nádhera. Dvě trofeje, naši skvělí fanoušci. Jen asi bude těžké najít jedenáct hráčů, kteří budou ready... Určitě Birmančevič, ten chce hrát vždycky. Ale nevím, kdo další? Musím si promluvit se Sivokem a Rosickým, jestli by to nezvládli. Kustod Luděk Stracený dneska dostal červenou, takže ten nastoupit nemůže, tak možná Míra Baranek, vedoucí mužstva? Nejdřív vyřeším sestavu a pak se asi jen posadím na lavičku a budu si to celé užívat.