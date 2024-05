Ti chlapci to tam sypou, ale na každého je protizbraň, říká Koubek o Spartě

Sparta už jednu trofej z letošní sezony má, Plzeň ne. Utkání má výkop ve středu od 18.00.

Projeví se, že sparťanští hráči ze soboty na neděli slavili titul?

To nemá žádný vliv. Vyhrajete ligu o víkendu, můžete slavit jak chcete, ale hlava pracuje pozitivně, motivace je obrovská. Hráč se za tři čtyři dny dá dohromady a je natěšený. Touží po další trofeji.

Před devíti lety jste Plzeň dovedl k titulu. Co by pro vás znamenalo vítězství v poháru?

Radost. Nic víc, nic míň. Bylo by to hezké, příjemné. Letos jsme byli úspěšní v Konferenční lize, teď jsme ve finále poháru. Svědčí to o tom, že tým celoročně vykazuje dobrou výkonnost, cesta poháry je dlouhodobá věc.

Je mužstvo správně vyladěné?

To se ukáže až ve středu. Snažili jsme se tomu program uzpůsobit. Rozložení a vytížení hráčů bylo takové, abychom špetku sil na pohár ušetřili. Z pohledu třeba posledního tréninku si myslím, že je mužstvo v pořádku.

Double v české lize V samostatné české historii získaly double jen pražská S. Získají sparťané v jedné sezoně ligový titul i domácí pohár potřetí? „Máme na to, abychom vyhráli,“ myslí si sparťanský kouč Brian Priske. 2007 - Sparta 2014 - Sparta 2019 - Slavia 2021 - Slavia Sparta je ve finále poháru potřetí za sebou, loni prohrála se Slavií (0:2), předloni na Slovácku (1:3). Plzeň v samostatné české historii je ve finále poháru počtvrté, zvítězila jen v roce 2010. Na jaře 2014 podlehla ve finále Spartě na penalty. Sparta je ve finále už počtrnácté, polovinu z nich vyhrála.

Může mít vliv, že jste v březnu Spartu v lize porazili 4:0?

Zajímavá otázka. I na podzim na Letné jsme podali hlavně ve druhé půli dobrý výkon, v poslední minutě sahali po remíze, ale Vitík nám to vyhlavičkoval z prázdné brány. A doma nám to vyšlo báječně. Vědomí, že s nimi umíme hrát, nás určitě posiluje. Je to dobré zjištění před finále. Jsme na domácím hřišti a víme, že můžeme uspět. Ale Sparta je pochopitelně favorit.

Sparta na jaře proti vám, ale i proti Slavii nedohrála zápas bez vyloučení. Je součástí taktiky, že se jejím hráčům chcete dostat tzv. pod kůži?

To jsou situační věci. Hráč má kartu, pak dohraje zákrok, ani nechce, dostane červenou. To se neopakuje, každý zápas je jiný. Uvažovat tak, že bychom na to měli spoléhat, to určitě ne.

Jakou roli bude hrát domácí prostředí, i když polovinu stadionu obsadí sparťanští fanoušci?

Pokud jde o znalost domácího hřiště, prostorové vnímání a podobně, to by mělo být na naší straně.

Je pro vás zásadní eliminovat jejich tři útočníky Kuchtu, Birmančeviče a Haraslína, kteří se podílejí na většině gólů Sparty?

Nepochybně. Klobouk dolů, co ti chlapci v poslední době předvádějí, sypou to tam. My musíme podat vynikající defenzivní výkon a plnit taktické věci, jak je eliminovat. Na každého je protizbraň, ale musíte to na hřišti provést. V posledním utkání se nám to celkem dařilo. Známe schéma a automatismy Sparty. Je to propracované a i když hraje stejně, vítězí. Není jednoduché to zvládnout. Individuální dovednosti, herní inteligence, myšlení a pohybové kultury jejich hráčů jsou nadstandardní. Můžeme mít recept, máme ho, ale i tak je Sparta mistr. V hrotových pozicích má rozdíl.

Lze středeční souboj se Spartou přirovnat ke čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině?

Náročností zcela určitě. Ale má to jiné zabarvení, je to finále, ne čtvrtfinále. Máme krůček k tomu něco zvednout nad hlavu, naše motivace je nejvyšší. Obtížností to lze srovnat, ale v souvislosti s tím něco docílit, je tohle víc.