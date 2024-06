Novinka, co má zlepšit image. I Češi denně slyší: Hlavně nemluvte na sudí!

Pokud se nechytáte, tak vězte, že UEFA si pro Euro připravila novinku, která má fotbal v jejích očích kultivovat.

Po vzoru ragby, kde je respekt k chlapíkům s píšťalkami samozřejmostí, chce důsledně vyžadovat, aby s rozhodčími při zápasech hovořili výhradně kapitáni. Jakékoli projevy ostatních pak mají sudí trestat žlutými kartami.

Šéf komise evropských rozhodčích Roberto Rosetti vysvětluje: „Děláme to kvůli image našeho sportu i pro další generace. Jsem si jistý, že se nám to podaří.“

Z českého tábora zní: „Super, ale jsme zvědaví, jestli opravdu bude všechno tak přísné, jak se prezentuje dopředu.“

TEN, KTERÝ ŠKOLIL ČECHY. Známý maďarský sudí Victor Kassai. Aktivní kariéru ukončil před pěti lety, nyní pracuje také pro UEFA.

Češi mají výhodu, že do turnaje vstoupí v úterý večer společně s Portugalci jako poslední ze všech čtyřiadvaceti účastníků. Už budou vědět, jaký standard arbitři v předchozích utkáních nastaví. Mohou se lépe připravit.

„Bude mě zajímat, jestli doopravdy rozhodčí v některé z emotivních situací, kdy se k němu seběhnout hráči, bude ochotný rozdat z fleku šest nebo sedm karet, což může zápasy hodně ovlivňovat,“ zamýšlí se Veselý. „A taky, jestli se bude měřit všem stejně, protože velcí hráči, osobnosti z velkých klubů, se určitě budou snažit uplatnit nějaký tlak, což je běžné.“

Ostatně i Češi mají v týmu hned několik borců, již jsou ve svých klubech zvyklí s rozhodčími komunikovat intenzivněji. Krejčí? Kuchta? Coufal? I za ně teď musí mluvit pouze kapitán Tomáš Souček.

„Fakt si musíme dávat pozor,“ zní od trenérů. „Kluky jsme na to upozorňovali i u videa. Ukazovali jsme si několik situací z posledního zápasu, které se nám nelíbily,“ řekl Veselý.

Na Euru stojí hráči už po dvou žlutých.

„Proto nás každé napomínání za nějakou blbost může strašně mrzet. Nejvíc pak samotné hráče, kterým hrozí zbytečné vyloučení nebo absence v dost možná životních zápasech,“ pokračoval český asistent.

Jaroslav Veselý, jeden z asistentů reprezentačního trenéra Ivana Haška, mluví s novináři těsně před startem Eura v Německu.

Není to poprvé, co se rozhodčí na jednom z velkých turnajů pokouší o malou fotbalovou revoluci. Vzpomeňte třeba na světový šampionát v Kataru, na němž sudí začali důsledně sčítat všechny prodlevy a začala éra dlouhých nastavení – ta se záhy rozšířila i do většiny ligových soutěží po celém světě

S důsledným trestání těch, kteří s rozhodčími mluví, ač nemají, to prý má být podobné.

„My jsme připravení,“ ujišťují Češi a asistent Veselý ještě jednou připomene: „Není den, kdy by to od nás hráči neslyšeli. Hlavně od Ivana, který vždycky byl a je na disciplínu pes. I proto věřím, že si to ohlídáme.“