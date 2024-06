Šílenství. Obejmu tě, Cristiano! Trénink Portugalců zvedl na nohy celé město

Podruhé: zkusí to dva teenageři, blonďák v džínách a kudrnatý drzoun v teplákové soupravě. Také s nimi jsou pánové ve svítivých vestách rychle hotovi.

Potřetí: Sotva skončil trénink, naběhlo na hřiště hned pět odvážlivců. Čtyři ochranka pochytala, poslední si splnil sen.

Kdo by nechtěl obejmout Cristiana Ronalda, portugalského fotbalového boha, když je jednou tak blízko? Aha, tak takhle vypadá fotbalové šílenství.

Jestli otevřený trénink českých reprezentantů sledovala před polednem vyprodaná tribunka na předměstí Hamburku a tisíc nadšených capartů nezmlklo ani na minutu, pak o 320 kilometrů jižněji v Güterslohu bylo navečer hotové pozdvižení.

Aby ne, když byl k vidění Ronaldo, jeden z nejslavnějších sportovců všech dob.

Všech šest tisíc vstupenek na portugalský trénink se rozprodalo během chviličky a brzy se začaly objevovat inzeráty, že jsou k mání až za 800 eur. Ještě hodinu po začátku tréninku se před stadionem mačkaly stovky nešťastníků, na které se nedostalo.

Cristiano Ronaldo a spol. na tréninku fotbalové reprezentace na Euru.

Aspoň na chvíli ho zahlédnout!

Aspoň škvírkou!

Už si umíte představit, co Ronaldo dokáže způsobit?

Hele, Ronaldo vyprskl vodu!

Nikdo ve fotbale nesvedl to, co on. Jen na mistrovství Evropy dorazil už pošesté. Na pěti předešlých turnajích nasbíral čtrnáct gólů a v úterý je připravený sundat Česko.

Nenasytný ďábel. A přírodní úkaz, který ani v devětatřiceti nezpomaluje. V posledním přáteláku před Eurem skóroval dvakrát, čímž reprezentační neuvěřitelnost posunul na 207 zápasů a 130 tref.

V pátek by v zářivě zelených kopačkách vynikal, i kdyby náhodou nechtěl, jenže Ronalda pozornost baví. Když trenér Martínez nařídil dvě kolečka a hráči začali kroužit pod natřískanými tribunami, zařadil se hezky na konec skupiny, aby ho fanoušci nemuseli hledat.

Fanoušci zaplnili stadion na otevřený trénink portugalských fotbalistů.

Dvakrát jim zamával, což spustilo hukot. A když po čtvrthodině ležérního tréninku zničehonic poslal šouravou střelu do prázdné branky, zabouřilo to ještě o dost víc.

V Güterslohu se nepřišlo na Portugalce, ale na Ronalda, o tom nepochybujte. Proto museli policisté odklánět dopravu, proto v celém městě vypadl mobilní signál, vždyť tu bylo narváno jako nikdy. A fanoušci nagelovanou ikonu detailně skenovali každou vteřinu.

David Čermák @Dejv23 Cristiano v akci. Město Gütersloh zasypalo tolik fanoušků, že v celém městě vypadl mobilní signál 🇵🇹

@iDNEScz_Sport https://t.co/OkDHV1XRC3 oblíbit odpovědět

Jsou u vytržení, když sledují, jak si prohrábne vlasy. Nebo když se napije z lahve a zbytek vody vyprskne na trávník. A co teprve, když si vytáhne kraťasy tak vysoko, že odhalí vypracovaná stehna.

Stačí, aby nacentroval od lajny na spoluhráče Bernarda Silvu, který nadvakrát došťouchá balon do branky, a na tribunách se piští ostošest. Jakmile za pár vteřin pravačkou nabombí míč pod břevno, randál se vystupňuje.

Nemusíte mít Ronalda rádi, ale uznejte: udělat z obyčejného tréninku zážitek pro stovky lidí na celý život, to je forma umění.

České trable: Co je se Součkem?

Abychom nemluvili jen o něm, také Češi měli na tréninku příjemné rušno. Jestli si mysleli, že si v areálu Eintrachtu Norderstedt zatrénují bez povšimnutí, tak se spletli. Ale hezky. Ke stadionku vedle požární zbrojnice se valily stovky lidí, především školáků, kteří si zpestřili páteční dopoledne. Tolik se těšili, že si vyrobili i české vlaječky s roztomilými vzkazy. Třeba: Hodně štěsti nu mistrovsti Evropi.

„Pomáhal nám překladač, snad je to správně,“ povídala paní učitelka Sabine a hrdě ukazovala dílka z výtvarné výchovy. Kolegyně nesla dětem hranolky s tatarkou, a komu se náhodou nechtělo fandit, sedl si na ochoz a dlabal keksy. Prostě piknik místo školy.

Hvězdu tréninku byste asi uhodli, protože největší českou postavou v německé lize je Patrik Schick, útočník Leverkusenu. Jeho jméno znělo každou chvíli, a když se po hodině dotrénovalo, zrovna on se podepisoval nejdéle. Poctivě prošel kolem celého zábradlí pod tribunou, trvalo mu to přes půl hodiny.

„Byla to paráda, fakt jsme si to moc užili,“ pravil asistent Jaroslav Veselý.

Nemilé ovšem bylo, že kapitán Souček dostal úlevy, vynechal závěrečnou herní pasáž a z trávníku se netradičně šoural s tejpem na koleni. Prý z preventivních důvodů. Asistent Veselý tvrdil: „Nechtěli jsme se pouštět do rizika. Není to nic vážného.“ Kdyby ano, pro tým by to byla pohroma.

Podobná té, kdyby Portugalcům vypadl Cristiano Ronaldo, muž z jiné galaxie.

Vymažou ho Češi v úterý?