Koubek: Šulcův odchod? Jedině top pětka. Když někdo přijde, poblahopřeju

Jste rád, že mužstvo ukázalo takový charakter a zvládlo utkání?

Vyhráli jsme zaslouženě a to proti dobrému Slovácku. Zápas byl plný šancí, ale myslím, že jsme jich měli víc. Milan Havel snad měl tři gólovky, takže na šance jsme jasně vyhráli. A charakter? My jsme cítili, že to bylo málo. Na konci byla podobná penalta, kterou kopal i soupeř, ale ta naše nám přinesla vítězství.

Pavel Šulc vede s 18 góly tabulku střelců, máte z něj radost?

Mám velikou radost, zaslouží si to. Celý tým mu to přeje. Hezké gesto bylo od Chorého. On je exekutor číslo jedna a přenechal mu penaltu. Zvažoval jsem, jestli ho nechat celý zápas, ale máme zkušenosti z Konferenční ligy, že on ty anglické týdny zvládá dobře, má výbornou kondici, a tak nebyl důvod s ním rotovat.

Při posledním gólu ho „tlačil“ celý stadion. Jak moc drží s fanoušky?

Lidi ho mají rádi. Jak se dostal k balonu, tak jsem věděl, že ten gól dá. On je rychlík.

Může klidně nastřílet dvacet branek. To je pěkná hranice. Viděl jste v něm ten potenciál?

Tak on nikdy nebyl „šutér“. V Jablonci hrál halfbeka, takže toho moc nenastřílel. U něj je to jen otázka najít mu místo. Potřebuje volnost. Na koncovce pracuje, tvrdě dře a má hodně zápasové vytíženosti a každým zápasem zraje. Ale to, co ho posunulo, je ta absolutní volnost

Nemáte tedy obavy, že v létě odejde?

Už jsem říkal, že naše nastavení je top pět lig v Evropě. Když někdo přijde, já mu podám ruku a budu mu blahopřát.

O poločasu jste stáhl Lukáše Kalvacha. Bylo to kvůli nadcházejícímu náročnému programu?

Tak ve středu pole máme teď jen tři hráče, když nebudu stahovat Šulce dolů z útoku. Bylo to záměrné. Ostatní střídání byla poté jen reakcí na situaci. Je tam ještě finále poháru, máme za 14 dní pět zápasů a určitá rotace je nutná.