Koruna krále střelců? Finále poháru je pořád víc, hlásí plzeňský Šulc

„Cheick mi to krásně posunul. Já jsem si pak tedy míč skoro ukopnul, ale naštěstí to dopadlo dobře,“ popisoval s úsměvem třiadvacetiletý Šulc trefu, kterou v sobotu podtrhl výhru 4:2 ve druhém kole nadstavby o titul.

Přispěl k ní druhým hattrickem v kariéře, s osmnácti góly se navíc posunul do čela tabulky střelců soutěže. Druhý slávista Jurečka má nyní na kontě o dvě branky méně.

Předem jste plánoval, že by to takhle mohlo vyjít a poběžíte sám na prázdnou branku?

Před trestňákem jsem křikl na Jedlu (brankáře Jedličku), ať to chytne a vykopne míč co nejdál. Vyšlo to nakonec trošku jinak, ale vyšlo.

Celý stadion vás tlačil do branky, pak na vás naskákali spoluhráči, byly to silné emoce?

Něco takového jsem zažil poprvé. Bylo to hrozně hezké. Vážím si toho, že mi fanoušci i kluci tak přejí. Moc jim děkuji. Cítím, že jsou rádi, že se mi daří a vyhrabal jsem se z toho, z čeho jsem se vyhrabal.

Nenapadlo vás před brankou udělat ještě nějakou srandičku?

Chtěl jsem hlavně dovézt míč do branky. Kluci mi říkali, že soupeři už za mnou pak už ani neběželi, ale na žádnou srandu jsem nemyslel. Asi bych se bál, že gól neuznají, kdybych tam skákal nějakou rybičku. (smích)

Na začátku nastavení, za stavu 2:2, vám pro změnu spoluhráč Tomáš Chorý předal míč a nechal vás kopat klíčovou penaltu.

Jsem za to hrozně šťastný. Chorasovi děkuji, že mi penaltu nechal. Ptal se, jestli chci jít kopat, řekl jsem, že ano. Pak mi jen pověděl, že míč podrží a pak mi ho předá, aby mě nerozptylovali protihráči.

Plzeňští fotbalisté slaví gól do sítě Slovácka.

Osamostatnil jste se na čele tabulky střelců. Je teď váš hlavní cíl získat tuhle korunu?

Byl bych za ni hrozně šťastný. Popravdě jsem vůbec rád, že nějaké góly dávám. Ale jestli je to hlavní cíl? Asi úplně ne, finále poháru je pro mě pořád důležitější.

Přesto, útočíte na metu dvaceti gólů za sezonu, to je v české lize ohromný počin. Kde se ve vás střelecká pohoda vzala?

Mám i štěstí. Jako dnes. Před prvním gólem a krásné akci Matěje Vydry se míč odrazil před prázdnou branku, při třetím jsem běžel z půlky úplně sám, k tomu penalta. Ale v tréninku se snažím dohrát každou situaci, z každé situace dát gól. Asi se mi tahle práce vrací. Fakt se na to při trénincích hodně soustředím.