Svědíka čeká pauza, musí na operaci kolene. Chci klid, ne další angažmá, řekl

„Musím na to mít klid a nechci začínat žádné angažmá, protože ten stres vám na zdraví nepřidá. Chci si to vyřešit a pak být připravený na další výzvy,“ pokračoval před novináři.

Bývalý trenér Jihlavy, Ostravy nebo Mladé Boleslavi převzal Slovácko v listopadu 2018 a první dvě sezony s týmem dokončil ve středu tabulky.

V ročnících 2020/21 a 2021/22 dosáhli Jihomoravané dvakrát na čtvrtou příčku, což je jejich nejlepší ligové umístění v klubové historii. Druhou sezonu navíc završili premiérovým triumfem v domácím poháru a následně si poprvé zahráli skupinu Konferenční ligy.

Tři kola před koncem aktuálního ligového ročníku je Slovácko na šesté příčce. Na páté místo, které by mu dalo šanci na postup do pohárové Evropy, ztrácí čtyři body.

Jak to bude vypadat ve zbytku nadstavby? Vaše šance dostat se na čtvrté místo výrazně klesají…

To je pravda. Měli jsme výborný podzim, díky tomu jsme se dostali do elitní skupiny, ale máme katastrofální jaro. Na druhou stranu teď můžeme hrát bez tlaku a buď to vyjde, nebo ne. Buď si to zasloužíme, nebo to bude jako třeba na Spartě, kde jsme mohli získat víc, než jsme získali. Všechno je to ale o kvalitě a možnostech mužstva. Jenže tým je vysátý, chybějí mu emoce, chybí forma důležitým hráčům. To vše vede k poklesu v týmovém výkonu.

Spadá zápas v Plzni do té nepovedené jarní části?

Tohle jen dokresluje naši herní nepohodu. Dostáváme spoustu laciných branek, mužstvo nemá sebevědomí a pak nedokáže zápasy otáčet. Máme hodně zraněných, musíme neustále hýbat obranou. Ani si nepamatuji, kdy jsme dva zápasy po sobě hráli se stejnou defenzivní linií. Je to kartami, zraněními i tím, že někteří klíčoví hráči nemají formu. Jsou to pro nás komplikace.

Dostal jste červenou kartu, můžete popsat proč?

Nelíbila se mi samozřejmě ta penalta. Jenže to bychom museli dostávat karty všichni trenéři pořád. Neřekl jsem nic sprostého. Rozhodčí přece nemůže čekat, že nebudu mít emoce. Kartu jsem bohužel dostal a už s tím nic neudělám. Myslím si, že je potřeba zohledňovat i naše emoce, ne jen emoce rozhodčích. Přece mi nemůže být jedno, že v 90. minutě dostanu rozhodující gól, navíc z penalty.

Trenér Martin Svědík na tiskové konferenci fotbalového klubu 1. FC Slovácko před začátkem nové prvoligové sezony,

Jak hodnotíte některé vaše mladé hráče, kteří dostávají příležitost?

Těší mě, že nastupují. Ale někteří si musejí uvědomit, že cesta hodně tvrdá. V dnešním fotbale se od mladých hráčů žádá daleko víc než dřív. Jestli mají ambice jít do kvalitnějších klubů, tak musejí přitlačit. U nás sice stavíme na zkušenějších hráčích, ale třeba Juroška, Vecheta nebo Kohút hrají v podstatě celou dobu. Do sestavy ale dáváme hráče zejména podle jejich výkonnosti. Když bude mít výkonnost, je jedno, jestli jde o mladého, nebo staršího hráče.